Schwierige WM-Vorbereitung für deutsche U20-Kicker

Stammspieler fehlen - Hoffnung auf sportlichen Erfolg gibt es trotzdem - vor 1 Stunde

DAEJEON - Kurz vor dem Saisonfinale beginnt die U20-WM in Südkorea. DFB-Coach Guido Streichsbier muss deshalb auf einige Stammspieler verzichten, andere reisen später nach. Auch ohne gemeinsame Vorbereitung hofft der Coach auf wertvolle Erfahrungen - und sportlichen Erfolg.

Unabhängig von den Titelaussichten setzt Streichsbier auf den Wert der Erfahrungen, die seine Schützlinge in Südkorea sammeln. © dpa



Die erste kleine Reisegruppe der deutschen U20 fiebert dem WM-Start längst in Südkorea entgegen, die letzten Profis des Kaders werden aber erst nach Turnierbeginn anreisen. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist für die deutschen Nachwuchskicker wegen der noch laufenden Saison in der Bundesliga recht kompliziert. "Wir haben schon vorher gewusst, dass es für uns keine Vorbereitung gibt. Aber bei unseren Spielern sehe ich da überhaupt keine Probleme", sagte Trainer Guido Streichsbier vor der Partie gegen Venezuela am Samstag (7.00 Uhr MESZ/Eurosport).

"Enormer Kraftakt"

Insgesamt 21 Spieler hat Streichsbier in seinen Kader für die WM berufen, die bis zum 11. Juni läuft. Jannes Horn (VfL Wolfsburg), Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt (beide Hertha BSC), Suat Serdar (FSV Mainz 05) und Philipp Ochs (1899 Hoffenheim) sollen dabei auch ihre Bundesliga-Erfahrung einbringen. Andere Clubs wollten Spieler dagegen vor dem letzten Spieltag außerhalb einer offiziellen Abstellungsperiode nicht zur Auswahl entsenden. "Da wird der Mehrwert eines solchen Turniers anders bewertet. Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt", sagte Streichsbier. DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch bezeichnete die Nominierung als "enormen Kraftakt".

Trotz der fehlenden Vorbereitung - die DFB-Auswahl reiste zunächst mit nur zwölf Feldspielern nach Südkorea - gehen Streichsbier und sein Team optimistisch in die Partien gegen Venezuela, Mexiko und WM-Debütant Vanuatu. "Wir stehen nicht auf dem Favoritenzettel. Aber wir wollen das Optimum rausholen und so weit wie möglich kommen", sagte der Trainer. "Meine Erwartung an das Team ist, dass wir ans Limit gehen." Den letzten Weltmeistertitel gab es für die deutschen U20-Fußballer 1981. 2015 scheiterte das Team im Viertelfinale.

Entwicklung werde extrem gefördert

Unabhängig von den Titelaussichten setzt Streichsbier auf den Wert der Erfahrungen, die seine Schützlinge in Südkorea sammeln. "Es geht in ein fremdes Land mit einer anderen Kultur. Da warten ganz andere Gegner als in Europa mit anderen Stärken", sagte der 47-Jährige. "Das sind natürlich schon wichtige Erfahrungen, die die Spieler da sammeln." Hrubesch urteilte: "Wir sind überzeugt, dass die Teilnahme an einer U20-WM die Spieler in ihrer Entwicklung extrem fördert."

Langfristiges Ziel ist es für Streichsbier - wie bei allen deutschen Nachwuchs-Nationalteams - die jungen Spieler an die A-Nationalmannschaft heranzuführen. "Dieser Jahrgang hat mit Benjamin Henrichs eigentlich schon seine Aufgabe erfüllt", sagte Streichsbier über den 20 Jahre alten Leverkusener, der mit der A-Nationalmannschaft zum Confed Cup reist. "Aber ich sehe da noch zwei bis drei andere Jungs, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie den Sprung schaffen."