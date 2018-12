Sensation gegen den BVB! Fortuna zieht dem Club davon

DÜSSELDORF - Fortuna Düsseldorf gelingt zu Hause der großen Wurf und schlägt den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Dortmund. Durch den Überraschungssieg baut das Funkel-Team den Abstand zum 1. FC Nürnberg auf vier Zähler aus. Zeitgleich gewinnt Wolfsburg gegen Stuttgart. Die Hertha kommt gegen Augsburg nicht über ein Remis hinaus.

Jean Zimmer bringt die Fortuna mit einem Traumtor zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Foto: Marcel Kusch



Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Der bisher erfolgsverwöhnte Primus Borussia Dortmund ist unerwartet ins Straucheln geraten. Im Duell bei Aufsteiger Düsseldorf musste der Tabellenführer der Bundesliga mit dem 1:2 seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (22. Minute), der schon beim überraschenden 3:3 der Fortuna in München Ende November drei Mal getroffen hatte, und Jean Zimmer (56.) rissen die Borussen am Dienstag vor 52.000 Zuschauern mit ihren Treffern aus allen Träumen von einer makellosen Hinrunde. Einwechselspieler Paco Alcácers Treffer (81.) reichte dem BVB nicht.

Vor dem nächsten Rhein-Ruhr-Duell am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach hat der BVB damit nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Fohlenelf. Die Fortuna tankte mit dem Erfolg gegen das Topteam Selbstvertrauen für den Abstiegskampf.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0 (2:0)

Dank seines erfolgreichen Herbst-Endspurts darf der VfL Wolfsburg vom Europapokal träumen – daran hat auch der Einsatz von Stuttgarts Kapitän Christian Gentner drei Tage nach dem Tod seines Vaters nichts ändern können. Mit Gentner in der Startelf verlor der VfB am Dienstagabend verdient 0:2 (0:2) beim VfL Wolfsburg. Josuha Guilavogui (24. Minute) und Wout Weghorst (44.) schossen den VfL vor 21 780 Zuschauern zum vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Für den mit Trauerflor aufgelaufenen VfB bleibt die Situation im Kampf um den Klassenerhalt dagegen heikel.

Hertha BSC - FC Augsburg 2:2 (2:2)

Hertha BSC hat die Sieglos-Serie des kriselnden FC Augsburg verlängert, dabei einen positiven Heim-Abschluss des Fußball-Jahres aber verpasst. In einem nur in den ersten 45 Minuten munteren Duell in der Kühlkammer Olympiastadion trennten sich beide Klubs am Dienstagabend verdientermaßen mit 2:2. Die Berliner bleiben damit vor dem Hinrunden-Ende bei Bayer Leverkusen am Samstag hinter den Europapokalplätzen der Fußball-Bundesliga. Augsburg wartet weiter seit Ende Oktober auf einen Erfolg.

"Das muss man akzeptieren, denn wir haben wieder zwei Tore hergeschenkt. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai bei Sky und bezeichnete den Ausgleich zum 2:2 als "unnötig". Nach Leverkusen werde man nach diesem Spiel "nicht mit einer großen Nase hingehen".

