Sepsi und Stefaniak spendieren den Testspiel-Sieg

2:1! Club setzt sich in Kelheim gegen die Österreicher aus Ried durch - vor 37 Minuten

KELHEIM - So darf's gerne auch in Dresden laufen. Der im Liga-Betrieb seit vier Partien sieglose FCN hat in Kelheim gezeigt, dass er noch Spiele für sich entscheiden kann. Den Grundstein für einen auch in der Punkterunde auf mehr Durchschlagskraft hoffenden Club beim 2:1 gegen Ried legte nahe des Donaudurchbruchs dabei ein Dauerreservist.

Sepsi? Ja! Nürnbergs äußerst selten eingesetzter Rechtsverteidiger stellte gegen Ried auf 1:0. © Sportfoto Zink / DaMa



Wie man sich in Länderspielpausen sammelt, neu ausrichtet und erfolgreich aus ihnen zurückkehrt, wissen sie beim FCN aus dem Vorjahr. Auf das 1:3 in Aue folgte für einen hernach wieder deutlich frischeren und spielerisch verbesserten Club bald schon das 6:1 in Duisburg. Nach dem 1:2 gegen Bielefeld und der entsprechenden Pause, welche der FCN ebenfalls für Testspielzwecke nutzte, war unmittelbar das 4:3 in Darmstadt zu notieren.

In dieser Lesart durfte man auch Michael Köllner, den eh meist optimistischen Club-Coach, verstehen. Nach der erneuten, diesmal nur mit einem Punkt bewerteten Auseinandersetzung mit den Lilien sprach dieser davon, dass man die Auszeit vom Liga-Betrieb auch diesmal “gut gebrauchen“ könne. Und dafür nutzen werde, um “im Schlussspurt das ein oder andere Quäntchen zu erzwingen“.

Mit dem Quäntchen-Glück-Erzwingen hatte sich der Köllner-Club zuletzt schwer getan. Trotz enormem Engagement war so auch die ansprechende Leistung des Aufstiegsanwärters gegen Darmstadt nur in ein 1:1 gemündet - und somit in das vierte sieglose Spiel in Serie. In Kelheim, nahe des Donaudurchbruchs also, wollte der FCN am Freitag an seiner offensiven Durchschlagskraft arbeiten. Verabredet hatte man sich zu diesem Zweck mit der SV Ried, einem österreichischen Zweitligisten.

Beim Kräftemessen mit dem Vierten aus dem benachbarten Unterhaus fehlten neben den geschonten Hanno Behrens und Ewerton Nürnbergs Juniorennationalspieler Löwen, Mühl und Garcia. Die beiden Erstgenannten hatten am Vortag mit starken Leistungen aufgewartet, Löwen beim 3:0 für Deutschlands U21 sogar mit einem Tor. In Noch-Abwesenheit von Mikael Ishak - Nürnbergs schmerzhaft vermisster Goalgetter wird nach der Länderspielpause in Dresden wohl wieder ein- und angreifen - beorderte Michael Köllner in Kelheim vor allem auf Spieler auf den Rasen, die zuletzt nur selten oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren.

Rhein empfielt sich

Mit Thorsten Kirschbaum war ein solcher Spieler nach Anpfiff prompt gefordert. Der Club-Keeper parierte gegen Philipp Prosenik per Fußabwehr - und gab mit dieser gelungenen Arbeitsprobe vielleicht auch die Initialzündung dafür, dass die Köllner-Crew gegen den Verein aus dem Innviertel nun selbst die Initiative ergriff. Hatte Adam Zrelak nach einer Brecko-Hereingabe und guter Ballbehauptung das Tor der Österreicher noch knapp verfehlt (10.), stellte Laszlo Sepsi nur drei Minuten später auf 1:0! Vom jungen Simon Rhein exzellent in Szene gesetzt, übernahm Nürnbergs rumänischer Dauerreservist die Endwertung.

Im Anschluss kontrollierte der Club das Geschehen und schob neben weiterhin ordentlichen Offensivansätzen noch vor der Pause das 2:0 nach. Rhein und Lucas Hufnagel trieben das Spielgerät bei einem Konter stark nach vorne, Stefaniak platzierte die Kugel in den rechten Knick (37.) und bewerkstelligte damit eine verdiente Zwei-Tore-Führung.

Ausgerechnet Wießmeier

Der Club-Kontrahent an diesem Abend wollte sich mit diesem Zwischenstand freilich nicht abfinden, kam wütend aus der Kabine und markierte ausgerechnet durch Julian Wießmeier den Anschlusstreffer. Der gebürtige Nürnberger, der sich bis 2015 rund zehn Jahre für den FCN betätigt und 2011 bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Hannover auch prompt genetzt hatte, stellte durch seinen Kopfball auf 1:2.

Aus dem Konzept brachte der Treffer den Club jedoch nicht. Das Köllner-Team legte wieder selbst vermehrt den Vorwärtsgang ein. Salli scheiterte in der 55. Minute am Ösi-Keeper, kurz darauf kratzte ein Ried-Akteur den Ball von der Linie. In der Schlussphase drängte die Wießmeier-Truppe noch einmal auf den Ausgleich, den ihr ein aufmerksam verteidigender FCN jedoch vorenthielt.

"Ein guter Test"

"Die erste Halbzeit haben wir gut gespielt, in der zweiten haben wir taktisch etwas probiert. Der Gegner war hoch engagiert. Alles in allem war es ein guter Test", sollte Michael Köllner im Anschluss erklären. Vom Ergebnis und auch weiten spielerischen Teilen her, hatte seine Mannschaft eine Vorlage geliefert, wie man auch nach der Länderspielpause in Dresden gewinnt.

1. FC Nürnberg - SV Ried 2:1 (2:0)

FCN: Kirschbaum, Brecko (71. Valentini), Hofmann, Jäger, Sepsi (71. Leibold), Fuchs (71. Werner), Rhein (46. Erras), Salli, Stefaniak (71. Palacios), Hufnagel (71. Margreitter), Zrelak (71. Möhwald) Tore: 1:0 Sepsi (12.), 2:0 Stefaniak (37.), 2:1 Wießmeier (49.) Zuschauer: 300

apö