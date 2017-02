Serientäterin auf Skiern: Shiffrin ist die Beste

ST. MORITZ - Mikaela Shiffrin hat zum dritten Mal in Serie den WM-Titel im Slalom gewonnen und damit den 78 Jahre alten Rekord der Deutschen Christel Cranz eingestellt.

Sie hat's einfach drauf: Mikaela Shiffrin demonstrierte in St. Moritz ihre Ausnahmestellung im alpinen Ski-Zirkus. © dpa



In St. Moritz war die 21 Jahre alte Amerikanerin am Samstag überragende 1,64 Sekunden schneller als Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz. Bronze ging an Frida Hansdotter aus Schweden. Cranz hatte in den 30ern insgesamt vier WM-Titel gewonnen. Beste Deutsche im letzten Damen-Rennen der Titelkämpfe war Marina Wallner mit einem 17. Platz. Lena Dürr wurde 18., Jessica Hilzinger kam in der Schweiz auf Rang 22. Christina Geiger schied bereits im ersten Lauf aus.

dpa