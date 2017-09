Setzt Sandhausen die Siegesserie im Erzgebirge fort?

NÜRNBERG - Sandhausen schnuppert an der Tabellenspitze: Mit einem Sieg am Freitagabend bei Erzgebirge Aue könnte sich der SVS erneut nach ganz oben schießen. Kiel spekuliert derweil auf einen Patzer der Kurpfälzer. Die Störche derweil würden mit einem dreifachen Punktgewinn in Duisburg an den Sandhäusern und gleichzeitig auch dem Club vorbeiziehen.

