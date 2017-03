Shakespeare in Love - und auch Juve freut sich

LEICESTER/TURIN - Leicester City korrigiert geen Sevilla mit einem namhaften Interimscoach das 1:2-Hinspiel-Ergebnis. Außerdem löst Italiens Rekordmeister Juventus Turin in der Königsklasse zum zehnten Mal das Viertelfinal-Ticket.

Gut drauf! Ja, das war Foxes-Anführer Craig Shakespeare nach dem Sieg gegen Sevilla. © Reuters/Darren Staples



Das Team von Weltmeister Sami Khedira besiegte am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel den FC Porto mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor erzielte Paulo Dybala in der 42. Minute per Handelfmeter. Portos Maximiliano Pereira (41./Handspiel) sah Rot. Das Hinspiel hatte Turin 2:0 gewonnen.

Englands Meister Leicester City steht mit seinem Interimstrainer Craig Shakespeare derweil erstmals die Runde der letzten Acht. Leicester siegte durch Tore von Wesley Morgan (27. Minute) und Marc Albrighton (54.) mit 2:0 gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.

