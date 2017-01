Showdown am Luftgewehr für die SSG Dynamit Fürth

Entscheidender Doppelspieltag auf der heimischen Anlage - vor 3 Minuten

FÜRTH - Die Spannung kann kaum größer sein für die Luftgewehr-Mannschaft der SSG Dynamit Fürth, der Erfolgsdruck allerdings auch nicht. Am Wochenende steht der letzte Doppelspieltag an.

Maximilian Wolf, der bayerische Meister, tritt mit der SSG Dynamit Fürth am Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison an. © Archivfoto: Hans Winckler



Maximilian Wolf, der bayerische Meister, tritt mit der SSG Dynamit Fürth am Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison an. Foto: Archivfoto: Hans Winckler



Für den Gastgeber geht es am letzten Doppelspieltag der Bundesliga Süd im Sportzentrum der SpVgg Greuther Fürth (Kronacher Straße 63, Fürth) darum, mit zwei Siegen gegen die HSG München am Samstag (19 Uhr) und die SG Waldkraiburg am Sonntag (13 Uhr) alle Eventualitäten auszuschließen. Minimalziel ist die Endrunde um den deutschen Titel.

Aktuell liegen die Fürther mit 10:8 Punkten auf Rang vier und damit auf dem letzten Qualifikationsplatz gleichauf mit drei punktgleichen Teams. Darunter ist auch der direkte Konkurrent HSG München. Bisher hinken Elania Nardelli, Sonja Pfeilschifter und Co. den großen SSG-Erwartungen etwas hinterher.

Vor allem die Leistungen beim 1:4 gegen den SV Niederlauterbach entsprachen nicht dem eigenen Anspruchsdenken. Allerdings ist die Leistungsdichte im Zwölferfeld enorm hoch. Lediglich der SV Prittlbach als souveräner Spitzenreiter mit 18:0 Punkten kann am Wochenende ohne jeden Druck die Scheiben ins Visier nehmen und auch die SG Coburg (12:6) sollte einen der vier Endrunden-Plätze sicher haben.

Alle anderen rechnen sich entweder nach oben noch Chancen aus oder stecken im Abstiegskampf. Zwar sollte das Quintett von Trainer Hubert Bichler mit Elania Nardelli, Sonja Pfeilschifter, Maximilian Wolf, Patrick Müller und Selina Schrüfer in stärkster Besetzung antreten – aber Gewähr auf Siege bietet das keineswegs.

Zumal es im Innenleben der SSG Dynamit einige Probleme gibt, denn 1. Schützenmeister Michael Bruckschlögl, zuständig für die LG-Mannschaft, und 2. Schützenmeister Joachim Schweiger, Chef des Pistolenteams in der Bundesliga, sind mitten in der Saison mit der Begründung zurückgetreten, beruflich überlastet zu sein. Nachfolger sind zwar gefunden, werden jedoch erst in der Hauptversammlung am 13. Januar gewählt.

Die Mannschaft, die aller Voraussicht nach auch in der Saison 2017/18 zusammenbleibt, darf sich von dieser unerwarteten Entwicklung nicht beeindrucken lassen. Sie muss sich aufs Sportliche konzentrieren – in beiden Duellen mit der bayerischen Konkurrenz ist das schwer genug.

Die mit Fürth punktgleiche HSG München will ebenfalls in die Endrunde und ist, zumindest in der Theorie, am Samstag der stärker einzuschätzende Gegner. Jedoch wird auch die SG Waldkraiburg, Vorletzter mit 4:14 Punkten, nichts unversucht lassen, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden.

Aber egal, wie es am Ende ausgeht, die Schießsportanhänger dürfen sich vom ersten Schuss am Samstag bis zum letzten Schuss am Sonntag auf Duelle auf Weltklasse-Niveau und höchste Spannung freuen – ein hoffentlich positives Ende für die SSG Dynamit inbegriffen.

Der Zeitplan

Samstag: SG Waldkraiburg – SV Niederlauterbach (16 Uhr), SV Prittlbach – SV Petersaurach (17.30 Uhr), SSG Dynamit Fürth – HSG München (19 Uhr). Sonntag: SV Niederlauterbach – SV Prittlbach (10 Uhr), HSG München – SV Petersaurach (11.30 Uhr), SSG Dynamit Fürth – SG Waldkraiburg (13 Uhr).

WIELAND PETER