So richtig spannend war es ja nicht mehr am 52. und letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde, mit einem 7:4 gegen Straubing lieferten die Thomas Sabo Ice Tigers ihren Fans aber trotzdem nochmal ein amüsantes Eishockey-Spiel, ehe es Mitte März in den Playoffs so richtig losgeht. © Roland Fengler