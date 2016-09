Siegtreffer für Erlangen fällt in der Nachspielzeit

In der Landesliga fahren die Fußballerinnen der Spielvereinigung ersten Dreier ein - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Der Aufsteiger darf jubeln: In der Landesliga haben die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen ihren ersten Sieg klar gemacht und den VfR Stadt Bischofsheim mit 2:1 nach Hause geschickt.

Regen und Gegner getrotzt: Die „Spieli“ (rote Trikots) gewinnt Zuhause. © Foto: Harald Hofmann



Spielerisch wusste die Mannschaft des Aufsteigers in den ersten 20 Minuten zu überzeugen und konnte sich auch zwei gute Möglichkeiten erspielen. Der VfR Stadt Bischofsheim setzte spielerisch wenig Akzente und agierte ausschließlich mit langen hohen Bällen auf die Torjägerin Verena Faulstich.

Nachdem die gegnerische Torfrau einen Schuss von Julia Rzonsa halten konnte und erneut einen weiten Abschlag in die Spitze schlug, rutschte das Leder auf dem nassen Rasen unglücklich durch die Abwehrreihe und Faulstich schob zur 1:0-Führung ein. Nach dem zu diesen Zeitpunkt überraschenden Treffer ging der Spielfluss mehr und mehr verloren.

Der Aufsteiger wirkte verunsichert, durch plötzliche Fehlpässe und unnötige Ballverluste machte es die „Spieli“ dem Gegner bis zur Halbzeitpause zu leicht. Trotzdem erarbeiteten sich die Erlangerinnen noch zwei gute Chancen, die zum Ausgleich hätten führen können.

Hochkonzentriert und motiviert gingen die Gastgeberinnen in die zweite Hälfte, wobei ein Konter in der 55 Minute fast das 0:2 bedeutet hätte. Doch Nina Felgendreher — eigentlich die Mittelstürmerin und nur aushilfsweise im Tor — parierte. Zwei Wechsel sollten dann mehr Schwung bringen (55., 58.).

In Minute 70 kam Torfrau Jacqueline Asal. Sie ging für Felgendreher, die auch im zweiten Spiel ihre Qualitäten zwischen den Pfosten unter Beweis stellte und großen Anteil am Erfolg der „Spieli“ hatte. Nach diesem Wechsel sorgte die Angreiferin in der gegnerischen Defensive für Unruhe.

Wenig später wurden die Bemühungen belohnt und Franziska Dellert verwertete eine Flanke von Stephanie Weiß mit einem Volleyschuss aus der Drehung zum verdienten 1:1 (75.). In der 85. Minute verfehlte ein 20-Meter-Schuss von Felgendreher nur knapp das Ziel.

Alle rechneten schon mit einer Punkteteilung. Da nutzte Stephanie Weiß in der Nachspielzeit einen groben Fehler der gegnerischen Torfrau. Sie traf zum 2:1 (90.+2) und damit zum ersten Landesliga-Sieg.

SpVgg Erlangen: Felgendreher; Lehmann, Spitzer, Borck, Grzywotz, Dellert, Strobl, Weiß, Rzonsa, Hüttersen, Sapinel (Asal, Tribula, Wildner).

