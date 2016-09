Silber für Eva Nohl vom TSV Langenzenn

LANGENZENN - Eva Nohl vom TSV Langenzenn hat bei den deutschen Senioren-Meisterschaften im Wurf-Fünfkampf die Silbermedaille geholt.

Eva Nohl ist nicht nur im Hammerwerfen gut. © Foto: Horst Linke



Am Wettkampf in der Arena „Schöne Aussicht“ im thüringischen Zella-Mehlis nahmen über 500 Leichtathleten im Wurfmehrkampf und in den Langstaffeln teil. Eva Nohl vom TSV Langenzenn war zum wiederholten Male an den Start gegangen und spielte ihre Routine bei den hohen Temperaturen aus.

In der Altersklasse W 65 erreichte sie im Gewichtwurf (5,45 kg) die Weite von 14,13 m; beim Hammerwurf (drei kg) wurden 37,07 m gemessen; im Kugelstoß (drei kg) kamen 7,20 m in die Wertung; beim Diskuswurf (ein kg) erreichte Nohl 19,39 m sowie im abschließenden Speerwurf (500 g) waren es 20,44 m.

Mit diesen Leistungen erkämpfte sich Nohl mit einer Gesamtpunktzahl von 4065 den zweiten Platz im Wurf-Fünfkampf.

