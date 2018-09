Sitzplatz-Ultras: Club-Neuzugänge und Finnland-Schalte

In der dritten Folge des Sport-Podcasts geht es um die Ice Tigers und den FCN - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - In letzter Sekunde hat der 1. FC Nürnberg am Freitag auf dem Transfermarkt zugeschlagen. War es eine geplante Lastminute-Aktion oder ein Gag der Marketing-Abteilung? Fadi Keblawi und Florian Rußler nehmen die Neuzugänge unter die Lupe. In der dritten Folge der Sitzplatz-Ultras geht es aber auch um die Nürnberger Ice Tigers, die Sportredakteur Sebastian Böhm in der Champions Hockey League begleitet hat.

Sitzplatz-Ultras: Folge 3

