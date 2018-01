Ski: Fürth ermittelt Stadtmeister im Zillertal

FÜRTH - Zum siebten Mal hat die Winter- und Wandersportabteilung des TV Fürth 1860 die Stadtmeisterschaft im Ski und Snowboard veranstaltet. Nicht in Fürth natürlich, sondern im Zillertal. Es gewannen vor allem die Favoriten.

Die Schnellste auf der Piste: Fürther Stadtmeisterin im Skifahren wurde Karin Niemann, hier beim Start. © Foto: Jochen Übelacker/pr



Der Tag, an dem mit Thomas Dreßen erstmals seit 39 Jahren wieder ein Deutscher die legendäre Abfahrt auf der "Streif" gewann, war der Tag, an dem die Fürther ihren Stadtmeister im Ski und Snowboard ermittelten. Der Wettbewerb fand zwar nicht am Hahnenkamm, sondern im etwa 80 Kilometer entfernten Zillertal statt - ein schöner Zufall war es trotzdem.

Die Bedingungen am Veranstaltungsort Hochfügen waren gut, es gab viel Schnee und eine klare Sicht – die Fürther Wintersportler mussten an diesem Tag nur einen Sturz beklagen. Im Gegensatz zu Außenseiter Dreßen auf der "Streif" siegten bei den Fürthern meist die Favoriten.

Bei den Snowboardern lieferten sich erneut Matthias Geignetter (TV Fürth 1860/WiWa) und Stefan Lohwasser ein hart umkämpftes Duell. Weil er anderthalb Sekunden schneller im Ziel war, verteidigte Vorjahressieger Geignetter seinen Titel. Dritter hinter Lohwasser, der auf Rang zwei kam, wurde Darius Rückert. Stadtmeisterin im Snowboarden wurde Evelyne Hanc.

Deutlich mehr Teilnehmer gab es allerdings im Ski-Alpin-Rennen. Bei den Frauen lieferte hier Vorjahressiegerin Petra Werner einen starken Lauf ab – dem Wilta Roth, Petra Krämer, Sigrid Grünwald und Petra Thanner trotz guter Leistungen wenig entgegenzusetzen hatten.

Auch bei den Männern wurde der Titel verteidigt: Lukas Reichel vom TV Fürth 1860 wurde wie schon 2017 Erster. Er war 15 Sekunden schneller als sein Bruder Johannes - und der Schnellste überhaupt an diesem Tag. Beeindruckend war auch das Alter der Teilnehmer: Werner Berthold war mit 86 Jahren der Älteste, Ben Bauer mit fünf Jahren der Jüngste, der sich die Piste hinunterwagte.

