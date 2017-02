Ski-WM: Rebensburg verpasst Abfahrts-Medaille deutlich

Deutsche Ski-Hoffnung enttäuscht und landet auf Rang elf - vor 1 Stunde

ST. MORITZ - Im Super-G war es knapp, in der Abfahrt dagegen überraschend klar: Viktoria Rebensburg muss bei der Ski-WM in St. Moritz weiter auf eine Medaille warten. Auf dem Podest steht die Topfavoritin, eine Überraschungsfahrerin aus Österreich – und der Star der Ski-Szene.

Viktoria Rebensburg wollte bei der Ski-WM hoch hinaus - verpasste das Podest bei der Abfahrt am Sonntag aber deutlich. © Dominic Ebenbichler/REUTERS



Viktoria Rebensburg wollte bei der Ski-WM hoch hinaus - verpasste das Podest bei der Abfahrt am Sonntag aber deutlich. Foto: Dominic Ebenbichler/REUTERS



Fünf Tage nach Platz vier im Super-G hat Viktoria Rebensburg bei der WM in St. Moritz eine Abfahrtsmedaille überraschend deutlich verfehlt. In der Königsdisziplin musste sich Deutschlands beste Skirennfahrerin am Sonntag mit dem schwachen elften Rang zufrieden geben. Auf einen Podestplatz fehlten der 27-Jährigen vom SC Kreuth 0,80 Sekunden. "Es waren schon ein paar kleinere Fehler drin, das schon. Aber dass es jetzt so ein großer Rückstand ist, überrascht mich selber ein bisschen", sagte Rebensburg.

Weltmeisterin wurde Topfavoritin Ilka Stuhec aus Slowenien vor Stephanie Venier aus Österreich. "Ich habe versucht, meine Emotionen zurückzuhalten, aber jetzt werde ich den ganzen Tag weinen", kündigte Stuhec an.

Vonn holt Bronze, Weidle nur 29.

Bronze ging an US-Skistar Lindsey Vonn. Die Amerikanerin holte damit die siebte WM-Medaille ihrer Karriere und ist mit 32 Jahren und 117 Tagen die älteste WM-Medaillengewinnerin der Geschichte. "Nach meinen Verletzungen ist diese Medaille heute wie Gold für mich", sagte die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte. Vonn war nach einer langen Verletzungspause erst im Januar wieder auf die Piste zurückgekehrt. Die zweite Deutsche, Kira Weidle, kam auf Rang 29.

Rebensburg, die größte deutsche Medaillenhoffnung im Damen-Team, blieb im Ziel für einen Moment wie angewurzelt stehen, ehe sie sich mit hängendem Kopf aus dem Zielbereich schob. "Eine Erklärung habe ich dafür gerade nicht", sagte Rebensburg.

Nächste Medaillen-Chance am Donnerstag

Im Riesenslalom am Donnerstag hat sie noch eine weitere Chance auf die zweite WM-Medaille ihrer Karriere. "Ich fühle mich wieder sehr wohl im Riesenslalom und freue mich darauf", sagte Rebensburg nach der Abfahrts-Enttäuschung. Vor zwei Jahren in Vail und Beaver Creek hatte sie nach den verpassten Podesträngen in Super-G und Abfahrt in ihrer Lieblingsdisziplin noch Silber geholt.

Schon vor dem Rennen war klar: Es würde ein komplett anderes Podest geben als noch bei der Abfahrt vor zwei Jahren in Beaver Creek. Weltmeisterin Tina Maze aus Slowenien hat ihre Karriere beendet, Anna Veith aus Österreich verzichtete nach ihrer langen Verletzungspause freiwillig auf den Abfahrtsstart – und die Schweizer WM-Hoffnung Lara Gut, 2015 in Colorado Dritte, konnte wegen ihres am Freitag erlittenen Kreuzbandrisses nicht antreten.

"Wir haben nicht gesprochen, wir haben nur geweint"

Stuhec war mit Startnummer sieben an der Reihe und zeigte eine fast fehlerfreie Fahrt. Rebensburg musste bei einem Sprung mit den Armen rudern, um nicht zu stürzen und häufig korrigieren. Die dreimalige Saisongewinnerin Stuhec dagegen fuhr wann immer möglich in einer perfekten Abfahrtshocke und scheinbar wie auf Schienen in den von mehr als 35.000 Zuschauern besuchten Zielbereich. Dort schaffte sie es nicht mehr komplett zu bremsen, warf sich entkräftet in das Luftkissen einer Werbebande und kauerte danach überwältigt im Schnee.

Eine der ersten Gratulantinen war ihre Mutter, die zugleich auch ihre Ski präpariert. "Wir haben nicht gesprochen, wir haben nur geweint", berichtete Stuhec.

dpa