Slopestyle-Schock: Nürnbergerin kann Titel nicht verteidigen

Knie kaputt! Lisa Zimmermann teilt ihr Saison-Aus mit - vor 48 Minuten

ST. MORITZ - Die Nürnbergerin Lisa Zimmermann ist ihren WM-Titel im Slopestyle leider bald schon los. Frankens Ski-Artistin muss die Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung vorzeitig beenden.

Sie habe einen Kreuz- und Innenbandriss sowie eine Kapselverletzung im rechten Knie erlitten, teilte die 20 Jahre alte Freestyle-Skifahrerin aus der Noris auf ihrem Instagram-Profil mit.

Bei einer solchen Verletzung brauchen Sportler üblicherweise mindestens ein halbes Jahr für ein Comeback. Zimmermann wird erst im Olympia-Winter wieder Wettkämpfe bestreiten können.

MRT is done. I tored my MCL, ACL, capsule & after crashing with my crutches also the LCL :D Gonna take some time but I will be back :-) Also a special thanks to this two <3 @laura_fritzenwallner & @olasmagala Ein von Lisa Zimmermann (@zimmermannlisa) gepostetes Foto am 8. Feb 2017 um 13:08 Uhr

Sie zog sich die Verletzung beim Weltcup in Mammoth Mountain zu. In diesem Winter war sie in Top-Form und hatte im Big Air schon einen Sieg und einen dritten Platz eingefahren. Zudem holte Zimmermann als erste Deutsche Gold bei den X-Games.

2015 gewann sie Slopestyle-Gold bei der WM am Kreischberg. Für die Titelkämpfe in der spanischen Sierra Nevada im März fällt sie nun aus.

dpa