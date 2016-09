Slowene Ceferin wird neuer Uefa-Präsident

Deutlicher Wahlsieg beim Uefa-Kongress in Athen - vor 1 Stunde

ATHEN - Aleksander Ceferin ist neuer Präsident der Europäischen Fußball-Union Uefa und setzte sich bei der Wahl deutlich gegen seinen Konkurrenten aus den Niederlanden, Michael van Praag, durch. Der 48-Jährige war zuvor vom DFB als Wunschkandidat genannt worden.

Der 48-jährige Ceferin wird Nachfolger von Michel Platini. © Alkis Konstantinidis / Reuters



Aleksander Ceferin ist zum neuen Uefa-Präsidenten gewählt worden. Der Slowene setzte sich beim außerordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch in Athen gegen Michael van Praag aus den Niederlanden mit 42:13-Stimmen durch. Der 48-Jährige Ceferin folgt auf Michel Platini, der den Posten wegen seiner Sperre durch die Fifa-Ethikkommission aufgeben musste.

Auch der Deutsche Fußball-Bund hatte sich für Ceferin ausgesprochen. Der Rechtsanwalt wurde bis zum Frühjahr 2019 gewählt. Dann hätte das Mandat von Platini geendet. In Ceferins erster Amtszeit wird der EM-Gastgeber 2024 bestimmt, um die sich der DFB bewerben will.

Vom Nobody zum Präsident

Noch vor vier Monaten war der Slowene ein großer Unbekannter auf der Bühne der Fußball-Politik. Erste Medienberichte über eine Uefa-Kandidatur des Präsidenten des international kaum bedeutenden slowenischen Verbands im Mai ließen nur Fachleute aufhorchen.

Doch spätestens mit der Wahlunterstützung aus Skandinavien Anfang Juni war Ceferin ernstzunehmender Anwärter - und seit Mittwoch als Nachfolger von Michel Platini neuer Chef der Europäischen Fußball-Union.

Der Rechtsanwalt mit dem Kurzhaarschnitt präsentierte sich bei seiner Bewerbungsrede nicht unbedingt als Menschenfänger. Er sei "kein Showman", charakterisierte sich Ceferin selbst. "Ich habe keine Ego-Probleme."

Wunschkandidat der Fifa

Seine wenigen Interviews und Auftritte vor der Wahl nutzte der Rechtsanwalt angesichts seiner Blitzkarriere auch zur Schärfung seines sportlichen Profils: Sogar im Wahlprogramm wird sein Schwarzer Gürtel in Karate genannt, gerne verweist Ceferin darauf, dass er viermal per Auto und einmal per Motorrad die Sahara durchquert hat.

Ohne Ballast startet Ceferin sein Amt allerdings nicht: So wurde vor der Wahl kolportiert, dass seine Bewerbung hinter den Kulissen vor allem aus Russland und mit Unterstützung von Fifa-Präsident Gianni Infantino vorangetrieben wurde.

dpa