Snooker: Frauen am Queue beim Paul Hunter Classic

Paul Hunter Women‘s Classic gibt Frauen in der Fürther Stadthalle Auftrieb gegen die männliche Übermacht - vor 1 Stunde

FÜRTH - Snooker gilt noch immer als Gentlemensport. So ist es kaum verwunderlich, dass die männliche Dominanz überwältigend ist. Die Zahl der Frauen an den Tischen nimmt aber langsam zu. Dazu trägt auch das zum zweiten Mal stattfindende – und bereits sehr renommierte – Paul Hunter Women‘s Classic bei.

Die amtierende Weltmeisterin Reanne Evans ist das Gesicht des Frauensnookers. Ihr Vorbild soll auch Mädchen an die Snookertische locken. © Foto: Goldmann



Die amtierende Weltmeisterin Reanne Evans ist das Gesicht des Frauensnookers. Ihr Vorbild soll auch Mädchen an die Snookertische locken. Foto: Foto: Goldmann



Zu Gast in Fürth und dem "Ballroom" in Nürnberg ist auch Mandy Fisher, Präsidentin des Snooker-Weltverbandes der Frauen (WLBS). Im Jahr 1984 hatte sie die einzige "professionelle" Frauen-Weltmeisterschaft gewonnen. Sie konnte damals von ihrem Sport leben, heute sind die Snooker-Damen ausschließlich Amateure.

Amateurin ist auch die inzwischen elffache und aktuell amtierende Weltmeisterin Reanne Evans. Sie ist das Gesicht und große Vorbild des Frauensnookers. Nicht umsonst nennt Fisher sie auch "im Augenblick für uns unersetzlich". Denn auch wenn die Konkurrenz aus Hongkong — allen voran Ng On Yee — die Weltspitze verbreitert, fehlt es weiter an Vorbildern, um Mädchen an das Queue zu locken. Snooker spielende Frauen nehme man kaum wahr, drum freut sich Mandy Fisher, dass Eurosport erstmals das Damen-Finale der Paul Hunter Classic im Internet-Livestream überträgt.

Die stetige Arbeit trägt auch erste Früchte. Im Feld der diesjährigen Starterinnen befinden sich immerhin sechs Spielerinnen unter 18 Jahren. Drei von ihnen haben es sogar in die Runde der letzten 16 geschafft, und da keine von ihnen gleich im Achtelfinale auf eine der beiden Topspielerinnen trifft, wahren die Talente auch die Chance auf das Weiterkommen.

Die Wertigkeit steigt also, und dazu trägt besonders das Turnier im Rahmen der Paul Hunter Classic bei. "Das ist das zweitwichtigste Event für uns nach der Weltmeisterschaft", stellt Fisher klar. Die Teilnehmerinnen starten teilweise auch im Hauptevent. Reanne Evans hat es in das Feld der besten 128 in der Fürther Stadthalle geschafft und misst sich dort mit der männlichen Konkurrenz. Keine ungewohnte Situation für die 31-Jährige, die sich schon auf der "Maintour" mit der Weltspitze der Profis duellierte und 2015 in der Qualifikation zur Snooker-Weltmeisterschaft nur knapp an Ken Doherty gescheitert war. Im Achtelfinale der Frauen trifft die Ausnahmespielerin auf die Deutsche Ramona Kirchner. Sie und drei weitere Landsleute haben ebenfalls die Gruppenphase überstanden. Wie auch die Nachwuchstalente haben die Deutschen jedoch allenfalls Außenseiterchancen.

Der Turniersiegerin winken 3200 Euro Preisgeld, was ein weiteres Problem des Frauensnookers aufzeigt: "Wenn sich ein Mädchen zwischen Golf, Tennis oder Snooker entscheiden muss, lautet die Wahl selten Snooker", klagt Mandy Fisher. Auch wenn es an Preisgeldern fehlt, die Unterstützung ihrer männlichen Kollegen haben sie.

Die Profis werben nach Kräften auch um weiblichen Nachwuchs. "Es wird langsam", zeigt sich die Verbandspräsidentin zuversichtlich, auch wenn es noch viel Geduld brauchen wird, um die Frauen an den Snookertischen endgültig zu etablieren. Das Paul Hunter Classic trägt seinen nicht unerheblichen Teil dazu bei.

Mehr Bilder unter www.nordbayern.de/fuerth

ANDREAS GOLDMANN