Snooker: Frauen im Fokus beim Paul Hunter Classic

Beim Women’s Classic spielten Deutsche eine gute Rolle - vor 1 Stunde

FÜRTH - Michael White, der Sieger beim diesjährigen Paul Hunter Classic (PHC) in der Fürther Stadthalle, dürfte auf den Zetteln der wenigsten Experten ganz oben gestanden haben. In der Frauen-Konkurrenz hingegen kam es zum erwarteten Finale zwischen Vorjahressiegerin On Yee Ng und der elffachen Weltmeisterin Reanne Evans.

Diana Schuler aus dem Saarland kam unter die besten 16 Snooker-Spielerinnen beim Paul Hunter Women’s Classic. Tanja Ender (rechts) hatte das auffälligste Outfit an. © Fotos: Andreas Goldmann



Auch wenn sie sich den Herren unterordnen mussten, waren die Verantwortlichen des zweiten "Paul Hunter Women's Classic" froh, dass sie das Finale zwischen den beiden Top-Spielerinnen wieder in der Fürther Stadthalle austragen durften. Dankbar angenommen haben das auch die Zuschauer, denn die Ränge um den Final-Tisch waren bis auf den letzten Platz gefüllt.

Dass die Begegnung auch live im Internet zu sehen war, war noch ein weiterer großer Bonus für die Snooker-Damen. Denn "Aufmerksamkeit ist das, was den Frauen am Queue am meisten fehlt", bemerkte auch Weltverbandsvorsitzende Mandy Fisher.

Die beiden Favoritinnen, die für die Runde der letzten 16 Spielerinnen gesetzt waren, hatten sich in ihren jeweiligen Halbfinals schwer getan. On Yee Ng hatte gegen So Man Jan – ebenfalls aus Hongkong – bereits mit 2:0 geführt, musste dann aber den 2:2-Ausgleich hinnehmen.

Am Ende setzte sich On Yee mit 4:3 durch. Auch Topfavoritin Reanne Evans musste gegen Rebecca Kenna erst ins Match finden. Kenna, eine der wenigen Frauen, die die Ausnahmespielerin bereits hatte bezwingen können, lag bereits mit zwei Frames in Führung, ehe sich die Erfahrung und unglaubliche Ruhe der Weltmeisterin durchsetzte. Die folgenden vier Frames holte sich Evans und bezwang Kenna am Ende doch deutlich.

Die Endspielpaarung war damit identisch mit der des Vorjahres. Damals hatte sich die Hongkong-Chinesin mit 4:1 durchgesetzt und das Turnier gewonnen. Diesmal sollten die beiden ersten Frames an die Engländerin gehen, auch wenn Evans im ersten Frame drei Versuche brauchte, um den entscheidenden Ball zu lochen. Die Vorentscheidung brachte Frame vier.

Ganze Klasse

Zunächst schien es, als könnte On Yee einen Fehler der Konkurrentin zum Ausgleich nutzen, doch beim vorletzten Ball beging sie ein Foul. Das wiederum nahm Evans dankend an. Ihre ganze Klasse ausspielend, holte die Weltmeisterin auch den fünften Frame und entschied die Partie damit für sich. Organisatorin Diana Schuler durfte mit dem Turnierverlauf zufrieden sein. Schon allein wegen der Aufmerksamkeit, die dem Frauen-Snooker durch den Rahmen des Paul Hunter Classic geschenkt wurde. Doch nicht nur das empfand die Saarländerin als positiv. Stolz war sie auch auf die Leistungen der Nachwuchsspielerinnen: Unter ihnen befand sich mit Linda Erben auch eine Deutsche.

Die 16-Jährige aus Sachsen erreichte die Runde der letzten 16 und musste sich dort nur knapp der Hongkong-Chinesin Fong Mei Mei mit 3:4 geschlagen geben. Beste deutsche Spielerin wurde Diana Stateczny, die im Viertelfinale der späteren Finalistin On Yee unterlag. Bei den Herren setzte sich der Weltranglisten-Dreißigste Michael White gegen den an Nummer fünf notierten Shaun Murphy durch.

Der Waliser hatte auf seinem Weg ins Finale bereits Adam Duffy und Weltmeister Mark Selby aus dem Weg geräumt. So ist "The Lightning", wie White genannt wird, ein unerwarteter, aber keineswegs zufälliger Sieger.

Die Turnierambitionen der Lokalmatadoren endeten bereits am Donnerstagabend. Patrick Einsle scheiterte an Ashley Carty und Fabian Haken an Roman Dietzel. Für den 14-jährigen Nachwuchsstar des SSC Fürth hat sich das Turnier trotzdem gelohnt. Er wurde von Shaun Murphy zu einem gemeinsamen Training eingeladen, wenn Haken noch einmal, wie schon vor dem PHC, an die Snooker-Akademie nach Sheffield kommt.

ZWeiterer Bericht im überregionalen Sportteil der FN.

ANDREAS GOLDMANN