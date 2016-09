Sommerliches Stelldichein der Reitsportler

HETZLES - Mit guten Platzierungen der hiesigen Reiterinnen und Reiter fand das Turnier des Reit- und Fahrvereins Rathsberg auf der Anlage in Honings statt. Trotz der hochsommerlichen Hitze fanden alle Teilnehmer beste Bedingungen vor.

Grazil über die Hindernisse: Christina Gelfert vom RC Gut Röckenhof meistert gemeinsam mit „Lazaro“ ein Hindernis in der Stilspringprüfung der Klasse A. Foto: André De Geare



In den Dressurwettbewerben wurden insgesamt 14 verschiedene Prüfungen abgenommen.

Bei den Einsteigern im Reiterwettbewerb sicherten sich in der ersten Abteilung Mara Perlhofer (RFV Zwei Linden Schwabach) und Cosima Hornung (RFV Schloss Thurn) in der zweiten Abteilung den 1. Platz. Vom gastgebenden Verein belegten Judith Siewersten auf „Alpe’s Troubadour“ und Kristin Drexler auf „Tessa“ den 3. und 5. Platz.

Im Dressurreiterwettbewerb erritt sich erneut Mara Perlhofer die Erstplatzierung. Hier konnte Katharina Drexler (RuFV Rathsberg-Erlangen) mit „Alpe’s Troubadour“ den 5. Platz erzielen. Christina Loos (RSG Neutras) mit „Idda Svensson“ hieß das Siegerteam im Dressur-Wettbewerb Kl. E. Bei der Dressurprüfung Kl. A** holten sich Annkathrin Steimle (RSC Silbergrube) und Pauline Oncken (RC Tattersall Nürnberg) den 1. Platz. Die Dressurprüfung Kl. A gewannen Simona Vanek (RC Eckental) mit „Bel Ami“ und Anne Först (RSC Silbergrube) mit „Riga“.

Über die ersten Plätze in den Dressurprüfungen Kl. L* Trense und Kandare konnte sich Sabine Hoffmann (PSG Mausdorf) mit „Great Pleasure“ freuen.

Am zweiten Turniertag fanden die Springprüfungen statt. Den Springreiter-Wettbewerb hat Lennie Leonhardi (RC Marienberg) mit „Casaro“ für sich entschieden. Der Beste im Stilspringen Kl. E war Markus Pelikan (PSG Abenberg/Ebersbach) auf „Beauty Star“. Im Stilspringen der Kl. A* holten sich Hans Herbst (Pffrd. Nürnberger Land) und Markus Pelikan (PSG Abenberg/Ebersbach) die ersten Plätze. Siegerin in der Springprüfung Kl. A** war Kristina Dörffel (RC Nürnberg) auf „Contention“.

Das L-Springen fand zu Ehren des in diesem Jahr verstorbenen Ehrenvorsitzenden des RuFV Rathsberg-Erlangen, Dietmar Gritzbach, statt. Dieses konnte Katharina Ramstöck (RC Eckental) mit „Nakuru“ für sich entscheiden.

Dressur und Springen gefordert

Bei in diesem Jahr wieder ausgeschriebenem Caprilli-Test, eine Prüfung in der Dressur und Springen verlangt werden, konnte sich Ursula Kraus (TG Willersdorf) auf Adelmann an die Spitze setzen.

Voller Einsatz war schließlich beim „Ride & Run“ für Reiter und Läufer gefragt. Beide mussten hintereinander einen Parcours überwinden und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Einen knappen ersten Platz belegte hier erneut Stilsprungsieger Markus Pelikan.

