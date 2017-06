In drei Wochen ist es wieder so weit: Der Rennsportzirkus DTM macht Halt in Franken und legt Bestzeiten und jede Menge Reifenabrieb auf den Stadtkurs am Dutzendteich. Der Fürther DTM-Champion Marco Wittmann (BMW) besuchte Nürnberg nun im Vorfeld gemeinsam mit seinen Kollegen Edoardo Mortara (Mercedes) und René Rast (Audi) - und dabei stellten die Motorsportler auch ihre Boliden auf dem Sebalder Platz zur Schau.