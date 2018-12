Southampton statt Bayern: Hasenhüttl heuert in England an

Der gebürtige Österreicher hat einen neuen Job - vor 9 Minuten

SOUTHAMPTON - Er galt als möglicher Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern, nun zieht es Ralph Hasenhüttl an die englische Südküste nach Southampton. Der ehemalige Trainer des FC Ingolstadt und RB Leipzig will sich in der Premier League nun einen Namen machen.

Ralph Hasenhüttl tritt in Southampton ein äußerst schweres Erbe an. © Carmen Jaspersen



Ralph Hasenhüttl tritt in Southampton ein äußerst schweres Erbe an. Foto: Carmen Jaspersen



Der frühere Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich bei seiner Vorstellung als neuer Coach des FC Southampton zuversichtlich und selbstbewusst gezeigt. "Es war für mich ziemlich klar, dass ich dem Klub in dieser Situation helfen kann", sagte der Österreicher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. "Es ist eine große Herausforderung für mich, aber es ist auch der logische nächste Schritt in meiner Karriere. Es ist mein Ziel, meinen Namen hier in der Premier League bekannt zu machen."

Die Geschichte und Philosophie des FC Southampton passten nahezu perfekt zu seiner Vorstellung von Fußball, betonte Hasenhüttl. Sein erstes Ziel mit den Saints sei es, den derzeitigen Tabellen-18. aus der Abstiegszone zu bekommen. Allerdings warnte Hasenhüttl vor seinem ersten Spiel bei Cardiff City davor, zu früh zu viel zu erwarten: "Wir haben nur eine Trainingseinheit, die ist morgen", betonte der 51-Jährige. "Es gilt, schnell Stabilität reinzubekommen, vor allem in der Defensive."

Premier League als Herausforderung

Der Schritt vom Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, den er bis zum Sommer trainiert hatte, zum abstiegsgefährdeten FC Southampton sei "nicht der leichteste", betonte Hasenhüttl, "aber ich wollte es in meinem Leben nie leicht, ich habe immer die Herausforderung gesucht. Ich freue mich und habe keine Angst vor irgendwas."

dpa