Sparkasse spendet LAC Quelle 5000 Euro

Leichtathletikverein investiert das Geld in eine Kehrmaschine - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der LAC Quelle Fürth investiert eine Spende der Sparkasse Fürth in Höhe von 5000 Euro in eine neue Kehrmaschine, die der neue Belag in der vereinseigenen Halle erfordert.

Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt die Sparkasse Fürth den LAC Quelle Fürth. Frank Seyfried (2. v. re.), Leiter der Geschäftsstelle Robert-Koch-Straße, und Hans Wölfel (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, überreichten den Scheck an LAC-Vorsitzenden Werner Kaminski (links) und seine Stellvertreterin Angelika Kühn-Maurer (Mitte) im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Jung. Der Leichtathletik-Verein investierte das Geld sofort in eine spezielle Kehr- und Reinigungsmaschine, die der neu installierte Belag in der vereinseigenen Halle erfordert. Die bisherigen Kehrmaschinen kann der Verein nicht dafür einsetzen. Kaminski äußert sich dankbar: „Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir jetzt kurzfristig eine neue Maschine anschaffen können. Sie wird für unsere ehrenamtlichen Helfer, die seit Jahren die Halle säubern, eine große Erleichterung bringen.“ © fn/Foto: privat



Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt die Sparkasse Fürth den LAC Quelle Fürth. Frank Seyfried (2. v. re.), Leiter der Geschäftsstelle Robert-Koch-Straße, und Hans Wölfel (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, überreichten den Scheck an LAC-Vorsitzenden Werner Kaminski (links) und seine Stellvertreterin Angelika Kühn-Maurer (Mitte) im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Jung. Der Leichtathletik-Verein investierte das Geld sofort in eine spezielle Kehr- und Reinigungsmaschine, die der neu installierte Belag in der vereinseigenen Halle erfordert. Die bisherigen Kehrmaschinen kann der Verein nicht dafür einsetzen. Kaminski äußert sich dankbar: „Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir jetzt kurzfristig eine neue Maschine anschaffen können. Sie wird für unsere ehrenamtlichen Helfer, die seit Jahren die Halle säubern, eine große Erleichterung bringen.“ Foto: fn/Foto: privat



Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt die Sparkasse Fürth den LAC Quelle Fürth. Frank Seyfried (2. v. re.), Leiter der Geschäftsstelle Robert-Koch-Straße, und Hans Wölfel (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, überreichten den Scheck an LAC-Vorsitzenden Werner Kaminski (links) und seine Stellvertreterin Angelika Kühn-Maurer (Mitte) im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Jung.

Der Leichtathletik-Verein investierte das Geld sofort in eine spezielle Kehr- und Reinigungsmaschine, die der neu installierte Belag in der vereinseigenen Halle erfordert. Die bisherigen Kehrmaschinen kann der Verein nicht dafür einsetzen. Kaminski äußert sich dankbar: „Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir jetzt kurzfristig eine neue Maschine anschaffen können. Sie wird für unsere ehrenamtlichen Helfer, die seit Jahren die Halle säubern, eine große Erleichterung bringen.“

Zum LAC Quelle Fürth: 1969 wurde die Leichtathletik-Abteilung des TV Fürth 1860 in LAC Quelle Fürth umbenannt. Seit dieser Zeit hat der Verein Olympiasieger, Welt- und Europameister und unzählige deutsche und bayerische Meistertitel hervorgebracht. Das Leichtathletikzentrum Quelle Fürth ist außerdem erfolgreich im Auf- und Ausbau der Jugendgruppen. Hier konnte sich ein Zentrum für leistungsorientierte Nachwuchs-Leichtathletik in Bayern etablieren. Bereits ab einem Alter von fünf Jahren besteht die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Anleitung von engagierten Übungsleitern auf spätere Erfolge vorzubereiten.

In den vergangenen Jahren wurde die Nachwuchsarbeit des LAC Quelle Fürth mehrfach mit Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. Der Verein ist einer der erfolgreichsten Leichtathletikvereine Bayerns und gehört deutschlandweit zur Spitze.

fn