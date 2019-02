Später Ausgleich: Zakaria dämpft Frankfurts CL-Hoffnungen

Gladbach verliert Anschluss an das Spitzenduo - Leverkusen gegen Düsseldorf - vor 1 Stunde

BERLIN - Eintracht Frankfurt muss um die Rückkehr in die Europa League bangen. Die Hessen kamen am Sonntag im Topspiel der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Jetzt muss Leverkusen ran.

+++ Live: Leverkusen greift gegen Düsseldorf an +++

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Eintracht Frankfurt hat einen großen Schritt Richtung der Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hessen mussten sich am Sonntag gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Danny da Costa brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, dem Gladbacher Denis Zakaria (82.) gelang der verdiente Ausgleich. Die Frankfurter haben als Tabellensechster nun sieben Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Die Gladbacher haben durch das Remis den Anschluss an das Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München vorerst verloren, sind aber weiter auf Champions-League-Kurs.

TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 3:0 (2:0)

Hannover 96 hat den seit 69 Wochen anhaltenden Auswärtsfluch in der Bundesliga erneut nicht besiegen können und einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Der Tabellenvorletzte verlor am Samstag nach einem ganz schwachen Auftritt bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:3 und muss weiter um den Klassenverbleib bangen. Vor 23.404 Zuschauern trafen Joelinton (4.), Ishak Belfodil (14.) und Kerem Demirbay (80.) für die klar überlegene TSG, die drei wichtige Punkte im Kampf um einen internationalen Startplatz verbuchte.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 1:3 (1:1)

Auch im ersten Spiel nach dem Neuanfang mit Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat sich die sportliche Krise des VfB Stuttgart fortgesetzt. Der abstiegsbedrohte schwäbische Klub verlor am Samstag trotz eines couragierten Auftritts gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig 1:3. Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack (6./74. Minute) und Marcel Sabitzer (68.) trafen vor 46.072 Zuschauern für Leipzig. Für den VfB glich Steven Zuber per Handelfmeter zwischenzeitlich aus (16.).

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

Mit dem ersten Heimsieg im Jahr 2019 hat der VfL Wolfsburg seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann am Samstag gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 und verbesserte sich damit zumindest vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz. Vor lediglich 20 334 Zuschauern erzielten Maximilian Arnold (4. Minute), Wout Weghorst (69, Handelfmeter) und Robin Knoche (76.) die Treffer für die Niedersachsen.

Schalke 04 - SC Freiburg 0:0

Der FC Schalke 04 tritt in seiner verkorksten Saison weiter auf der Stelle. Gegen den Tabellen-Nachbarn SC Freiburg reichte es am Samstag in der Veltins-Arena nach einer erneut dürftigen Vorstellung nur zu einem 0:0. Am Mitwoch im Champions-League-Duell mit Manchester City muss sich Schalke erheblich steigern, um im Achtefinal-Hinspiel nicht unter die Räder zu kommen.

Hertha BSC - Werder Bremen 1:1 (1:0)

Hertha BSC hat den ersten Sieg gegen Werder Bremen nach fünf Jahren verpasst. Das Team von Trainer Pal Dardai musste sich am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Vor 49.627 Zuschauern brachte der ehemalige Bremer Davie Selke in der 25. Minute die Gastgeber in Führung.

Claudio Pizarro glich in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion per Freistoß aus. Der Stürmer ist mit nun 40 Jahren und 136 Tagen der älteste Torschütze der Bundesliga. Die Berliner blieben mit 32 Punkten Neunter, Werder hat einen Zähler weniger und ist weiter Zehnter.

dpa, ako