Ein Fußball-Spiel wie aus dem Bilderbuch: Der Favorit geht in Führung, der Underdog schlägt spät zurück - und hat sogar noch die Siegchance auf dem Fuß. Der Club belohnte sich am Sonntagnachmittag für seinen Kampf und entführte einen Zähler aus Bremen - sehr zur Freude der Hundertschaften mitgereister Fans. Die Bilder von der Weser.

Bestes Laufwetter in der deutschen Hauptstadt: Beim 45. Berlin-Marathon gingen über 44.000 Sportler auf die Strecke - am Ende stand ein Fabel-Weltrekord (Eliud Kipchoge aus Kenia gewann in 2:01:39 Stunden) und der erneute Beweis: Berlin ist und bleibt Marathon-Metropole.

In der Champions Hockey League waren die Thomas Sabo Ice Tigers und die Berliner Eisbären zuletzt mit unterschiedlich großem Erfolg unterwegs. In der DEL setzte es für die heutigen Kurt-Leucht-Weg-Kontrahenten eine Auftaktniederlage, wobei Nürnberg zumindest einen Punkt in Schwenningen ergattern konnte. Was beim Aufeinandertreffen des Gaudet-Teams mit dem Vizemeister zu beachten ist, erläutert NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.