Das nennt man einen Auftakt nach Maß: Die SpVgg Greuther Fürth startete mit einem 3:1-Heimerfolg über den SV Sandhausen in die neue Saison, nach zwischenzeitlichem Rückstand drehte das Kleeblatt die Partie. Jetzt sind Sie gefragt: Benoten Sie die Leistungen der Fürther Akteure!

Neue Saison, neues Glück? Nach dem Motto könnte die SpVgg Greuther Fürth an die Spielzeit 2018/19 herangehen, denn die abgelaufenen Runde ließ den Kleeblatt-Fans nicht viel Grund zum Jubeln. Nach langem Abstiegskampf stand dann am Ende aber doch ein erlösender Platz 15.

Der Club arbeitet noch immer am Bundesliga-Feinschliff - und hat sich dafür ein nettes Fleckchen Erde ausgesucht. In Natz-Schabs, im Idyll Südtirols, ist es auch an Tag acht heiß. Dass der 1. FC Nürnberg ein Klub zum Anfassen ist, das beweist er auf dem Platz - und geht mit den Fans auf Kuschelkurs.