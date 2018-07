Die weiße Weste in der Vorbereitung bleibt der SpVgg Greuther Fürth auch nach dem ersten Härtetest erhalten: Gegen die Würzburger Kickers gewannen die Buric-Boys am Dienstagnachmittag an der Charly-Mai-Sportanlage mit 2:1. Damit präsentierte sich das Kleeblatt einmal mehr in guter Frühform und drehte einen 0:1-Rückstand. © Sportfoto Zink / ThHa