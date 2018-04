Im Vorjahr noch Abstiegskandidat, führte Trainer Max Merkel den 1. FC Nürnberg in der Saison 1967/68 zur Deutschen Meisterschaft. Wir haben die wichtigsten Stationen auf dem Weg zum neunten und bislang letzten Meistercoup zusammengefasst.

Mehrfach hatte Union Berlin die Möglichkeit, zumindest auszugleichen, am Ende setzt die SpVgg Greuther Fürth ihre Heimsieg-Serie dennoch fort. Maloca erhielt von den Sport-Redaktionen Bestnoten, dafür schätzten die Kleeblatt-Fans Wittek am besten ein. Auch sonst fiel kaum ein Spieler der SpVgg negativ auf. Die Noten zum Heimsieg.

Eishockey ist harte Arbeit - das Spiel der Ice Tigers gegen die Eisbären, das zweite in der Halbfinal-Serie, ist dafür ein treffender Beleg. Am Ende ist es Nürnbergs Mitchell, der seine Mannschaft in den Untiefen der Overtime befreit. Die Bilder!