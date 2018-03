Spiel zwei gegen Berlin: Ice Tigers wollen konsequenter sein

Coach Wilson: "Vielleicht müssen wir unseren Gedankenprozess anpassen" - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Der Gegner hat im ersten von maximal sieben Halbfinalspielen vorgelegt – die Ice Tigers kennen das. Auch gegen Iserlohn, Augsburg und Köln hatten sie in den letzten Jahren das erste Aufeinandertreffen verloren und die Serien danach trotzdem noch gewonnen. Nach dem nur auf den ersten Blick klaren 1:5 in Berlin wird sich das Eishockey am Karsamstag in Nürnberg grundlegend ändern.

Rob Wilson denkt viel nach - über Berlin und darüber, wie die Eisbären zu knacken sind. © Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink



Playoffs waren für die Thomas Sabo Ice Tigers in den letzten Jahren vor allem mit Reisen in die Provinz verbunden. Auf der Autobahn ins Sauerland, nach Augsburg und immer wieder nach Wolfsburg. 2018 hingegen darf die Mannschaft bislang ausschließlich in großen Städten vorspielen. In der Arena im Kölner Stadtteil Deutz, von der aus man den Dom sehen kann, hat das sehr gut funktioniert. Die Ice Tigers haben alle drei Auswärtsspiele am Rhein gewonnen. In Berlin hat sich die Mannschaft ihr überzeugendes, weil so klinisches und effizientes Spiel vorerst für die kommenden Dienstreisen aufgespart.

#nurnoch8: Der Playoff-Blog von nordbayern.de

Rob Wilson war nicht zufrieden nach diesem 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) in der ersten von maximal sieben Runden in der Halbfinalserie gegen die Berliner Eisbären. Man sieht das dem Nürnberger Cheftrainer nicht an. Das Gesicht hat er an diesem Abend nur verzogen, wenn er zwischendurch kurzzeitig vergaß, dass er sich am Tag zuvor beim Besteigen des Schnellzugs nach Berlin einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte, und zu schwungvoll durch die Mercedes-Benz-Arena schritt. Wilson musste schon sagen, dass er nicht zufrieden war: "Ich war nicht glücklich mit unserem Spiel. Nein. Wir sind effektiv, wenn wir uns weniger Fehler erlauben als unser Gegner. Heute ist uns das nicht gelungen."

Bilderstrecke zum Thema Clevere Eisbären bezwingen verschwenderische Ice Tigers Der Auftakt in die Halbfinalserie der DEL-Playoffs verlief für die Thomas Sabo Ice Tigers nicht nach Plan. Zwar zeigten die Nürnberger bei den Eisbären Berlin streckenweise keine schlechte Vorstellung, am Ende stand in der Hauptstadt dennoch ein 1:5.



Doch wie war es dann möglich, dass sich seiner Mannschaft in der ersten Hälfte dieses noch von gegenseitigem Respekt geprägten ersten Aufeinandertreffens eine Vielzahl an Großchancen geboten hatte? Dane Fox und Patrick Reimer hatten neben dem soliden finnischen Torhüterroutinier Petri Vehanen schon früh sehr viel Netz gesehen, dann aber nicht einmal das Berliner Tor getroffen, Fox später dafür den Pfosten, der Däne Patrick Bjorkstrand die Latte.

Krupp trocken: "Zur falschen Zeit Pfosten und Latte getroffen"

Dazu kamen die vielen Kontermöglichkeiten, die die Ice Tigers nicht konsequent ausspielten. "Wir hätten mit einem oder zwei Toren in Führung gehen können." Das war Wilsons zurückhaltende Interpretation. Stattdessen ließ sich das Nürnberger Team mit den eigenen Mitteln besiegen.

Uwe Krupp gelang es mit der Eloquenz eines ehemaligen Bundestrainers und der Erfahrung eines Stanley- Cup-Siegers diese keineswegs intensiven 60 Minuten in zwei Sätzen zusammenzufassen. "Wir haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, stellte der Berliner Coach fest. "Nürnberg hat Pfosten und Latte getroffen – zum falschen Zeitpunkt."

"Berlin schaltet schneller um, überwindet die neutrale Zone schneller. Vielleicht müssen wir unseren Gedankenprozess anpassen", stellte Wilson fest. Soll heißen, gegen die schwerfälligen Kölner Haie hätten sich die Ice Tigers ein solch mutiges Auftreten leisten können, gegen die flotten Eisbären spielten die Ice Tigers zu risikoreich. Und wenn die Mannschaften, beide nicht für ein gefährliches Power-Play bekannt, dann auch noch Überzahltore austauschen (Yasin Ehliz für Nürnberg, Jamie MacQueen im zweiten Nachschuss für Berlin), dann hätten sich die Coaches ihre ausgiebige Vorbereitungen auf dieses Spiel eigentlich sparen können.

Wenn die Serie am Karsamstag in der ausverkauften Arena Nürnberger Versicherung fortgesetzt wird, werden die Ice Tigers kaum zurückhaltender spielen, sicher aber konzentrierter. Wie sich die Wilson-Truppe schlägt, lesen Sie im Live-Blog auf nordbayern.de!

Sebastian Böhm