Spieler und Coach des Jahres: Reimer und Wilson geehrt

Drei Auszeichnungen für die Ice Tigers bei der "Gala des deutschen Eishockeys"

NÜRNBERG - Tolle Auszeichnungen für die Thomas Sabo Ice Tigers: Kapitän Patrick Reimer ist zum insgesamt dritten Mal nach 2014 und 2016 zum "Spieler des Jahres" in der Deutschen Eishockey Liga gekürt worden - und sein Coach wurde ebenfalls geehrt.

Nürnbergs Bester: Patrick Reimer wurde wieder zum stärksten Spieler der DEL gewählt. © Sportfoto Zink



Der 34 Jahre alte Routinier der Nürnberg Ice Tigers wurde am Samstagabend bei der "Gala des deutschen Eishockeys" in Köln geehrt. DEL-Trainer und -Manager sowie Fachjournalisten stimmten erneut für den Topscorer und Rekordtorjäger der Liga. Reimer wurde zudem wieder als bester "Stürmer des Jahres" ausgezeichnet.

Der Nürnberger Kapitän sammelte in 52 Hauptrunden-Begegnungen 54 Scorerpunkte (26 Treffer, 28 Vorlagen). Beim 6:4-Erfolg gegen Bremerhaven erzielte er sein 300. DEL-Tor - Rekord! "Ich hätte nicht erwartet, den Titel verteidigen zu können. Umso mehr freue ich mich, dass es erneut geklappt hat", lässt sich Reimer auf der vereinseigenen Website zitieren.

Sein Nationalmannschaftskollege Konrad Abeltshauser vom Meister EHC Red Bull München wurde zum besten DEL-Verteidiger und Reimers Trainer in Nürnberg Rob Wilson zum Coach des Jahres gewählt.

"Die Auszeichnung ist eine große Ehre und ich bin sehr stolz darauf", so Wilson, der das Lob gerne weitergibt. "Jedes Mal, wenn irgendjemand eine Auszeichnung erhält, sind viele Leute daran beteiligt, dass es überhaupt so weit kommt. Mike (Flanagan), Martin (Jiranek) und das gesamte Trainerteam haben hervorragend gearbeitet und ihren Anteil verdient. Die Ice Tigers haben mir die Chance gegeben, hier zu arbeiten, dafür bin ich sehr dankbar. Der größte Dank gilt aber den Spielern, denn die müssen jeden Tag mit mir auskommen, was sicher nicht immer leicht ist. Ich denke, dass die Auszeichnung daher eher ein Gesamtverdienst ist, auf den wir alle bei den Ice Tigers stolz sein können", so Wilson.

Als stärksten Torhüter sahen die Experten Kölns Gustaf Wesslau an. Bester Neuling "Rookie" der Liga wurde Düsseldorfs Maximilian Kammerer. Der 20-Jährige, der bereits in der vergangenen Saison sporadisch für die DEG gespielt hatte, war diesmal mit 15 Treffern bester Torschütze in seinem in dieser Spielzeit arg enttäuschenden Team. Der achtmalige deutsche Meister hatte die Playoffs verpasst.

dpa, psz