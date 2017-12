Spitze, Nürnberg! Ice Tigers gewinnen gegen Krefeld

Wilson-Schützlinge bezwingen die Pinguine nach turbulenter Schlussphase mit 5:3 - vor 10 Stunden

NÜRNBERG - Zum letzten Heimspiel des Jahres 2017 haben die Thomas Sabo Ice Tigers ihren Fans nochmal richtig Spannung geboten: Gegen die Krefeld Pinguine führte Nürnberg zunächst klar, kurz vor Schluss kamen die Gäste aber nochmal ran - bis David Steckel der Aufholjagd des zweifachen Deutschen Meisters ein Ende setzte.

Kurze Zeit wurde es nochmal spannend, insgesamt war der 5:3-Sieg der Thomas Sabo Ice Tigers am Donnerstagabend aber souverän. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Kurz nachdem der zumindest sehr große Deutsch-Schweizer Martin Ness aus etwa einem Meter daran gescheitert war, den Puck auf der richtigen Seite des Pfostens vorbeizuschießen, hatte ein Zuschauer in der Nordkurve genug gesehen. Diese Krefelder Mannschaft brauchte seine Unterstützung, so aufmunternd und freundlich ihm das eben möglich war. Der Zuschauer begann also ausdauernd "Ihr seid so schlecht" zu rufen. Es war ein sehr fränkischer Eishockey-Moment.

Die Ice Tigers legen ihre offizielle Dienstkleidung derzeit auch weiterhin im Zwei-Tages-Rhythmus an. Im Dezember mussten die DEL-Mannschaften für die Olympia-Pause im Februar vorarbeiten, zwischen den Jahren muss Geld verdient werden. Am Samstag (17 Uhr/Sport1) treten sie zum Hockey-Halleluja in der Münchner Olympiahalle an, am Dienstag (19.30 Uhr) stellen sich die ewig unterschätzten Iserlohn Roosters in der Arena Nürnberger Versicherung vor, drei Tage später der ERC Ingolstadt an selber Stelle. Da wäre das Heimspiel am Donnerstagabend, nur 48 Stunden nach dem 5:2 gegen Mannheim, eine gute Gelegenheit gewesen, um ein wenig durchzuatmen – wenn man einen Cheftrainer hätte, der so etwas zulässt.

Ernste Angelegenheit

Beim 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) gegen den Tabellenvorletzten erfüllten die Ice Tigers die wichtigste Vorgabe Rob Wilsons zunächst mit großer Ernsthaftigkeit: Sie nahmen Krefeld ernst. Wilson hatte der neuformierten Reihe um David Steckel den Auftrag erteilt, sich um die Paradeformation der Pinguine zu kümmern. Das erledigte sie dann so liebevoll, dass von den hochtalentierten Daniel Pietta und Marcel Müller (sowie dem Schweden Dragan Umicevic) nur wenig zu sehen war. Der Rest von Krefelds Aufgebot wäre in der DEL2 besser aufgehoben. Umso erstaunlicher, wie selbstbewusst diese weiterhin durchaus aussichtsreich um einen Playoff-Platz kämpfende Mannschaft in Nürnberg auftrat.

Martin Schymainski jubelte im ersten Drittel sogar, allerdings nur so lange, bis die Schiedsrichter auf dem Bildschirm unter der Zeitlupe erkannten, dass der Puck die Torlinie gar nicht überquert hatte. Auf der anderen Seite griff Nürnberg wenig resolut an, dank John Mitchell dafür umso effizienter. Der Kanadier legte Taylor Aronsons fünften Saisontreffer auf, der Verteidiger traf aus vollem Lauf, nachdem Mitchell das Krefelder Tor einmal elegant umrundet hatte (4. Minute). Im zweiten Drittel war es Patrick Reimer, der von den Pässen des scheibensicheren Mittelstürmers profitierte. Der Kapitän nahm zwei Querpässe Mitchells ab – beim ersten hatte er den Puck nicht richtig getroffen (24.), beim zweiten schien Mitchell einen netten Spielzug bereits abgebrochen zu haben, allerdings nur um überlegenes Stickhandling und Übersicht zu demonstrieren (33.).

Im Schlussdrittel ließ er den Puck für Tom Gilbert liegen, der ihn wiederum perfekt Leo Pföderl servierte und dass der über einen für diese Liga außergewöhnlich harten und präzisen Handgelenkschuss verfügt, dass hat sich auch bis zu Patrick Klein herumgesprochen (45.). Das 4:1 verhindern konnte der Krefelder Torhüter trotzdem nicht. Und Mitchell wurde eine weitere Vorlage gutgeschrieben. In seinen ersten fünf Spielen für die Ice Tigers hatte der Mann aus Oakville überhaupt nicht gepunktet, seitdem 22 Mal in 16 Partien.

Als Spitzenreiter nach München

Zwischendurch fälschte Patrick Seifert einen Schlenzer unhaltbar für Andreas Jenike ab (37.), an einem ungewöhnlich entspannten Abend änderte das nur wenig. Tatsächlich sah es so aus, als könnten die Ice Tigers ein wenig Kraft sparen für das ewige Spitzenspiel der DEL. Am Samstag geht es in der ausverkauften Olympiahalle gegen den Meister München mal wieder um die Tabellenführung.



So schlecht war Krefeld dann übrigens doch nicht. Alex Trivellato arbeitete den Puck ins Tor (58.), 35 Sekunden sorgte Dragan Umicevic mit seinem Schlussschuss zum 4:3 für eine nicht mehr erwartete Phase der Spannung, die Steckel mit dem 5:3 ins leere Tor (60.) wieder beendete.

Sebastian Böhm