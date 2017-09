Der Club ist fit für das Frankenderby, das am Sonntag in Fürth in die 263. Runde geht. Beim 3:1-Heimsieg gegen Bochum geriet der FCN erst unglücklich in Rückstand, antwortete jedoch noch vor der Pause durch einen abstaubenden Allrounder. Nach der Pause köpfte der Club-Captain sein Team in die Siegerspur, ehe Mikael Ishak bei seinem vierten Treffer in fünf Tagen einen zweiten Versuch brauchte.