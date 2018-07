Spitzenreiter! Gressel und Atlanta mischen die MLS auf

Fränkischer Fußballprofi eilt in der nordamerikanischen Liga von Sieg zu Sieg - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Neustädter Julian Gressel setzt seinen Erfolgszug auch in seiner zweiten Saison in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS fort: Mit seinem Klub Atlanta United steht der Franke an der Spitze der Liga. Nun darf sich das Team aus Georgia auch Hoffnungen auf den Titel machen.

Von Neustadt an der Aisch in die Fußballwelt - und bald schon auf den Thron des US-Fußballs? Julian Gressel spielt mit Atlanta United in dieser Saison um die Meisterschaft mit. © dpa



Der kometenhafte Aufstieg von Julian Gressel in der Major League Soccer (MLS) geht weiter: Mit seinem Klub Atlanta United steht der gebürtige Mittelfranke an der Spitze der Liga und ist eine feste Größe im Team von Ex-Barcelona-Trainer Gerardo Martino. Lediglich ein Spiel verpasste der Mittelfeldmann in der laufenden Saison und ist ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft, die aktuell, nach 23 von 34 Spielen, die Liga anführt. Mit zwei Treffern und sechs Vorlagen gehört der Liga-Neuling des Jahres 2017 auch zu den Topscorern seines Teams. Durch einen 2:1-Erfolg am Samstag bei Montreal Impact hat Atlanta nun vier Zähler Vorsprung auf Verfolger New York City FC.

Bei den euphorisierten Anhängern in Atlanta, die für den höchsten Zuschauerschnitt der Liga (51.799 pro Spiel) sorgen, weckt das natürlich Träume. Auch Gressel hofft, in der laufenden Saison um den Titel spielen zu können. "Das ist nicht nur ein Traum, sondern absolut realistisch", erklärt der ehemalige Kleeblatt-Kicker (von 2002 bis 2009 in der Fürther Jugend) dem SID. Obwohl Atlanta derzeit auf bestem Wege ist, müssen sich Gressel und seine Kollegen noch gedulden.

Wechsel nach Europa denkbar?

Wie im US-Profisport üblich folgen auf die Hauptrunde der Saison allerdings noch Playoffs, die im Oktober beginnen. Je nach Position in der Abschlusstabelle könnte United sich noch ein Freilos für die erste Playoff-Runde erkämpfen, nach aktuellem Stand wären sie auch für die Concacaf-Champions-League qualifiziert. Ob Gressel bis dahin noch bei Atlanta spielt, steht allerdings in den Sternen.

Während Stars wie Sebastian Giovinco, Bastian Schweinsteiger oder David Villa Millionenbeträge verdienen, muss Gressel klein anfangen. "Lediglich" 111.250 US-Dollar (umgerechnet 95.300 Euro) erhält der 24-Jährige laut Spielervereinigung MLSPA in seinem zweiten Jahr in der Liga. Das ganz große Geld gibt es ganz ohne Profi-Erfahrung aus Europa in den USA nicht zu verdienen. "Ich würde es bereuen, wenn ich nicht versuchen würde, nach Europa zu gehen", gab auch Gressel Sport1 gegenüber zu.

