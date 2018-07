Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich fünf von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!