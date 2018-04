"Sportbuzzer": Tuchel wird neuer Trainer in Paris

PARIS - Fußball-Trainer Thomas Tuchel erhält nach Informationen des "Sportbuzzer" beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain einen Zweijahresvertrag. Der ehemalige BVB-Coach war zwischenzeitlich auch in München im Gespräch.

Wird einem Medienbericht zufolge neuer Trainer in Paris: Der ehemalige Dortmund-Coach Thomas Tuchel. © Bernd Thissen/dpa



Der 44-Jährige habe die PSG-Verantwortlichen in diversen Gesprächen von seinem Plan überzeugt, der Wechsel sei nun fix, schreibt das Internetportal am Montag. Eine Bestätigung sei aber frühestens nach dem endgültigen Gewinn der französischen Meisterschaft zu erwarten, schreibt Sportbuzzer. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über ein Engagement des früheren Trainers von Borussia Dortmund beim französischen Erstligisten gegeben. Tuchel war auch ein Kandidat für die Nachfolge von Jupp Heynckes in München.

