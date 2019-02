Sportlerflucht? Iranischer Boxer verschwindet in Wien

TEHERAN - Nach der Ankunft in Wien hat sich der iranische Boxer Mobin Kahrareh von seinem Team getrennt und ist seit dem nicht mehr aufzufinden. Die Sportler waren auf dem Weg zu einer internationalen Staffel in Budapest.

Ein Mitglied der iranischen Box-Nationalstaffel ist nach der Ankunft des Teams in Wien "verschwunden". Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna hat sich Mobin Kahrareh am vergangenen Mittwoch nach der Ankunft im Flughafen Wien-Schwechat wohl von der Mannschaft abgesetzt, um in Österreich ein politisches Asyl zu beantragen.

Die Trainer und Verantwortlichen des Verbandes haben für Suche nach dem nationalen Schwergewichtsmeister die iranische Botschaft in Wien eingeschaltet. "Ich hoffe, dass Kahrareh die richtige Entscheidung trifft", sagte Verbandspräsident Hussein Suri der Isna am Samstag mit Blick auf eine mögliche Sportlerflucht. Die iranische Staffel war auf dem Weg zu einem internationalen Turnier in Ungarns Hauptstadt Budapest. Alle Bemühungen, Kahrareh ausfindig zu machen, blieben ohne Ergebnis.

dpa