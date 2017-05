SpVgg gewinnt das Derby im Hockey

FÜRTH - Nach vier Auswärtsspielen am Stück dürfen die Hockey-Herren der SpVgg Greuther Fürth an diesem Wochenende endlich wieder vor heimischem Publikum in der Oberliga antreten.

Wo ist die Anspielstation in der Mitte? Fürths Anja Schaffert (links) sucht eine Teamkollegin für den Pass. © Foto: privat



Gute Erinnerungen haben sie dabei an den Gegner, die abstiegsbedrohte TSG Pasing München (7./acht Punkte), die am Samstag ihre Visitenkarte im Sportzentrum Kleeblatt abgeben wird (Anpfiff 16 Uhr, Kronacher Straße 140). Das Hinspiel in München gewann die drittplatzierte SpVgg (17 Punkte) mit 4:1 Toren. Zweifacher Torschütze war damals Neuzugang Dominik Hahn, der mit sechs Toren in sechs Spielen hervorragend beim Kleeblatt eingeschlagen hat.

Selbst zuletzt beim 1:6 gegen den übermächtig scheinenden Spitzenreiter Münchner SC II (11 Spiele, 33 Punkte) gelang ihm der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:3 mit einem satten Schuss in den Torwinkel. Umso bedauerlicher aus Fürther Sicht ist es daher, dass Hahn wegen einer Auslandsreise gegen Pasing fehlen wird. Ebenfalls passen müssen Florian Zischler und Florian Herzog – aus beruflichen Gründen. "Dass diese drei fehlen, ist schon ein herber Ausfall", meint denn auch Trainer Andi Holzapfel. Dennoch ist er zuversichtlich, eine schlagkräftige Mannschaft beisammen zu haben.

Während für die Fürther Herren angesichts der Dominanz des MSC II nach oben nichts mehr möglich ist, haben die Damen der SpVgg nach wie vor den Wiederaufstieg in die Bayerische Oberliga im Visier. Um sich die Chance auf das "Endspiel" am 25. Juni gegen den punktgleichen Tabellenführer der 1. Verbandsliga, den HC Schweinfurt, zu erhalten, muss das Kleeblatt die Partie beim Schlusslicht HG Nürnberg II (Sonntag, 13.30 Uhr, Buchenbühler Weg 44) gewinnen. Noch besser fände es das Fürther Trainergespann Tobias Geisler/Heike Seifried, wenn ihr Team nicht nur drei Punkte einfahren würde, sondern auch etwas für das Torverhältnis tun könnte. Denn noch hat der HC Schweinfurt drei Treffer mehr auf dem Konto. Im Hinspiel setzten sich die Fürtherinnen mit 4:1 gegen die HGN II durch.

