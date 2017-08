Ist Berisha auf dem Sprung zu Rapid Wien?

Der in letzter Zeit wenig treffsichere Mittelstürmer verlässt wohl den Verein - vor 47 Minuten

FÜRTH - Kurz vor Transferschluss (Donnerstag, 18 Uhr) wird es doch noch hektisch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth: Stürmer Veton Berisha wechselt laut der österreichischen Kronen-Zeitung zu Rapid Wien. Ein Ersatz soll kommen.

Stürmer Veton Berisha verlässt offenbar die Spielvereinigung und schließt sich Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga an. © Zink



Stürmer Veton Berisha verlässt offenbar die Spielvereinigung und schließt sich Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga an. Foto: Zink



Der 23-jährige Norweger soll bereits am Freitag in der österreichischen Landeshauptstadt mittrainieren. Im Training der SpVgg Greuther Fürth war er in dieser Woche nur Zaungast, von offizieller Seite hieß es, er sei erkältet. Oder sollte sich der Stürmer nur nicht verletzen, damit der Wechsel nicht platzt? Die österreichische Kronen-Zeitung, die den Wechsel als Erste meldete, gibt an, dass sich die Verhandlungen nur verzögerten, weil die Spielvereinigung mit dem unerwarteten Trainerwechsel beschäftigt war.

Berisha wechselt somit in die Liga, in der schon sein Bruder Valon spielt - er ist Mittelfeldspieler bei RB Salzburg. Veton Berisha kam vor zwei Jahren von Viking Stavanger an den Ronhof, wurde in Fürth zum norwegischen A-Nationalspieler. In 63 Ligaspielen fürs Kleeblatt erzielte er elf Tore und legte neun auf. Schon vor einem Jahr wollte der schnelle Stürmer den Verein wechseln, doch die Fürther gaben ihn nicht frei.

Schlechter Start in die Saison

In diesem Sommer kam Berisha, wie auch die meisten seiner Kollegen, schlecht in die Saison. Eine Weiterentwicklung war bei ihm zuletzt nicht zu erkennen, vor allem im Abschluss wirkte er zu hastig. In der Vorsaison kam er auf nur drei Tore. Fehlen wird er trotzdem, denn er war ein Typ dieser Mannschaft, der in relativ kurzer Zeit Deutsch lernte und ein witziger Gesprächspartner sein konnte.

Als Ersatz wird am Ronhof Julian Green gehandelt. Der beim FC Bayern München ausgebildete Offensivspieler könnte vom VfB Stuttgart ausgeliehen werden.

Sein nächstes Probetraining absolviert der nigerianische Innenverteidiger Erhun Obanor. Nachdem ein Wechsel nach Ungarn scheiterte, stellt er sich laut dem Portal liga-zwei.de gerade beim tschechischen Erstligisten Banik Ostrava vor. Rapid Wien holte übrigens noch einen weiteren Spieler mit Fürther Vergangenheit: Thanos Petsos, 2012/13 beim Kleeblatt, kommt von Werder Bremen nach Wien.

Martin Schano