SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Magyar und Königsmann

Innenverteidiger und Torwart wechseln in den Ronhof - vor 53 Minuten

FÜRTH - Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen, nun meldet die SpVgg Greuther Fürth Vollzug: Ein neuer Innenverteidiger und ein neuer Torhüter haben beim Kleeblatt angeheuert.

Richárd Magyar erhält einen Zweijahresvertrag beim Kleeblatt. © SpVgg Greuther Fürth



Interessant sind die beiden Personalien vor allem im Hinblick auf ihre Positionen: Sind sie ein Fingerzeig, dass die zwei besten Fürther der abgelaufenen Saison gehen werden? Richárd Magyar ist Innenverteidiger, 26 Jahre alt, besitzt den schwedischen und ungarischen Pass und spielte zuletzt in der ersten schwedischen Liga bei Hammary IF. Er gehörte einst zum Kader der schwedischen U21-Nationalmannschaft. Ist er der Ersatzmann für Marcel Franke, an dem Union Berlin und Werder Bremen interessiert sein sollen?

Kleeblatt-Manager Ramazan Yildirim, der mit dem 1,91 Meter großen Hünen einen Zweijahresvertrag aushandelte, hält sich in dieser Sache nach wie vor bedeckt, verweist nur darauf, dass die SpVgg auch in diesem Sommer Transfereinnahmen benötigt. An Magyar habe ihm dessen Zweikampfverhalten imponiert und: "Richárd kann auf dem Platz gut organisieren".

Königsmann kommt von Hannover 96

Zugang Nummer zwei ist Timo Königsmann. Der 20-Jährige kommt von der Regionalliga-Mannschaft von Hannover 96, hat bereits ein Länderspiel für die U20-Nationalmannschaft bestritten und unterschrieb in Fürth ebenfalls einen Zweijahresvertrag. Die Frage ist: Besetzt er den Platz im Kader, den der dritte Keeper Jonas Deumeland (Vertragsende) freigemacht hat, oder geht tatsächlich Balazs Megyeri? Der Ungar machte mit starken Leistungen in seinem ersten Jahr in Fürth auf sich aufmerksam, geht aber davon aus, dass er zum Vorbereitungsstart wieder in Fürth ist.

Wenn die SpVgg mit ihm einen Transfererlös erzielen möchte, muss sie es in diesem Sommer, denn Megyeris Vertrag endet in einem Jahr schon wieder. Yildirim erklärt die neue Torthüter-Konstellation mit dem hoffentlich bald von einem Kreuzbandriss genesenen Marius Funk so: "Neben den erfahrenen Balázs Megyeri und Sascha Burchert haben wir mit Marius Funk und Timo Königsmann zwei talentierte Torleute, die auch Spielpraxis in der U23 sammeln werden."

Außerdem rückt der bisherige U19-Schlussmann Jan Kowalewski als Torwart Nummer fünf in den U23-Kader auf. Die Option auf eine Vertragsverlängerung hat man bei Tolcay Cigerci gezogen und seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert.

Der 22-Jährige kam im letzten Saisonspiel bei den Profis gegen Union Berlin zu seinem Startelf-Debüt. Erst im vergangenen Winter schlug der Bruder von Galatasaray-Profi Tolga in Fürth auf, nachdem er ein halbes Jahr ohne Verein gewesen war. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus Yildirims Heimatstadt Peine und wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet.



