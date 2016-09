St. Pauli feiert in letzter Minute

STUTTGART - Am Samstag kamen die Fans in der 2. Bundesliga voll auf ihre Kosten. Union Berlin feierte gegen Karlsruhe ein Torfestival, der FC St. Pauli siegte auf dramatische Art und Weise.

Der Dosenöffner: Aziz Bouhaddouz markierte das 1:0 für St. Pauli. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)



FC St. Pauli - Arminia Bielefeld 2:1

Dank eines Last-Minute-Tores hat der FC St. Pauli den ersten Saisonerfolg in der 2. Bundesliga gefeiert. Cenk Sahin erzielte am Samstag in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:0) der Hanseaten gegen Arminia Bielefeld. Vor 29.546 Zuschauern am ausverkauften Millerntor hatte Aziz Bouhaddouz (38.) die Gastgeber in Führung gebracht. Sebastian Schuppan (50.) traf für die Ostwestfalen per Freistoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bitter für die Hamburger war der frühe Ausfall von Kapitän Sören Gonther mit einer Knieverletzung in der siebten Minute. Arminia wartet auch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg.

1. FC Union Berlin - Karlsruher SC 4:0

Der 1. FC Union Berlin hat am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Der Hauptstadt-Klub bezwang am Samstag den Karlsruher SC nach starker Leistung mit 4:0 (2:0) und ist somit seit nunmehr neun Heimspielen gegen die Badener unbesiegt. Die Tore vor 19.356 Zuschauern im Stadion erzielten Damir Kreilach (22.), Collin Quaner (44./76.) und Steven Skrzybski (61./Foulelfmeter). Die Berliner verbesserten sich mit nun fünf Zählern vorerst auf Platz sieben. Der KSC wartet weiter auf den ersten dreifachen Punktgewinn der Spielzeit und rutschte in die untere Tabellenregion ab.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:2

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die direkte Rückkehr in die Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. An seinem 123. Geburtstag unterlag der Traditionsclub im Schwaben-Derby dem 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:0). In einer erst in der Schlussphase spannenden Partie köpfte John Verhoek am Freitagabend die Gäste in der 69. Minute in Führung. Drei Minuten später sorgte VfB-Verteidiger Toni Sunjic ebenfalls per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich, Tim Skarke (76.) traf erneut nur drei Minuten später zum Endstand. Weltmeister Kevin Großkreutz feierte vor 52 200 Zuschauern nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Stuttgarter.

Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig 0:2

Tabellenführer Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Bundesliga das Maß der Dinge. Das Team von Coach Torsten Lieberknecht gewann am Freitagabend beim Aufsteiger FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) und ist nach dem vierten Sieg als einziges Team weiter verlustpunktfrei. Vor 8050 Zuschauern sorgte Dominick Kumbela (10./89.) für beide Tore. Aue war nach dem schnellen Rückstand die etwas überlegenere Mannschaft, konnte aber gegen die auf Konter ausgerichteten Gäste keinen Vorteil schlagen. Zum Schluss hin drückte Aue vehement, aber Kumbela machte mit einem Heber aus 20 Metern alles klar. Für Aue war es die dritte Niederlage.

