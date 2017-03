St. Pauli siegt weiter - Hannover stolpert beim KSC

Kiez-Klub gewinnt bei 1860 München und setzt Aufwärtstrend fort - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/KARLSRUHE - Mit einem wichtigen Auswärtssieg bei den Münchner Löwen setzte der FC St. Pauli seinen Aufwärtstrend mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen fort. Hannover stolperte derweil bei der 1:2-Niederlage in Karlsruhe. In Dresden reichten Dynamo bereits am Freitag zwei Kutschke-Buden nicht zum Sieg.

Der FC St. Pauli gewann am Samstag erneut - diesmal mit 2:1 beim TSV 1860 München - und ist nun drei Punkte vor Rang 16. © dpa



Der FC St. Pauli gewann am Samstag erneut - diesmal mit 2:1 beim TSV 1860 München - und ist nun drei Punkte vor Rang 16. Foto: dpa



1860 München - FC St. Pauli 1:2 (1:2)

Der FC St. Pauli hat seinen Aufschwung fortgesetzt und den TSV 1860 München wieder mit in den Abstiegskampf gerissen. Die Hamburger siegten am Samstag in München mit 2:1 (2:1) und holten damit 13 Punkte aus den letzten fünf Partien. Mit 24 Zählern schloss Pauli bis auf einen Punkt zu 1860 auf.

Kapitän Lasse Sobiech (36./Handelfmeter) und Aziz Bouhaddouz (41.) erzielten vor 30.300 Zuschauern die Tore für das Team von Trainer Ewald Lienen. Lumor hatte 1860 bei der ersten Heimniederlage unter Trainer Vitor Pereira in Führung gebracht (27.). Lienen tobte am Spielfeldrand, weil die "Löwen" ihren Angriff fortsetzten, obwohl Pauli-Profi Bouhaddouz nach einem Zweikampf verletzt am Boden lag.

Karlsruher SC - Hannover 96 2:0 (1:0)

Der Karlsruher SC hat nach dem 0:5-Debakel beim FC St. Pauli eine Reaktion gezeigt und mit einem Sieg gegen Aufstiegskandidat Hannover 96 überrascht. Die abstiegsbedrohten Badener setzten sich am Samstag verdient 2:0 (1:0) gegen die Niedersachsen durch.

Stefan Mugosa (10. Minute) und Dimitris Diamantakos per Foulelfmeter (70.) trafen vor 15.415 Zuschauern gegen den früheren Club des KSC-Trainers Mirko Slomka. Karlsruhe verbesserte sich damit vorerst auf den Abstiegsrelegationsrang. Hannover 96 verpasste nach dem zweiten sieglosen Spiel nacheinander die Rückkehr auf den direkten Aufstiegsplatz.

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)

Ihlas Bebou hat die Talfahrt von Fortuna Düsseldorf gestoppt. Der Angreifer erzielte mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:1 (0:1)-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im West-Derby gegen den VfL Bochum. Düsseldorf hatte zuvor neun Liga-Spiel hintereinander nicht gewinnen können.

Vor 24.556 Zuschauern in Bochum schoss der frühere Club-Angreifer Peniel Mlapa (43. Minute) die Hausherren in Führung. Rouwen Hennings (48.) erzielte den Ausgleich. Der Bochumer Dominik Wydra sah Gelb-Rot (90.).

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 3:3 (2:2)

Dynamo Dresden hat auch das fünfte Heimspiel in Serie nicht gewonnen. Die Sachsen drehten zwar einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern in eine Führung. Doch die Gäste schafften noch den Ausgleich zum 3:3 (2:2). Dennoch bleibt Dynamo als Fünfter am Spitzen-Quartett der 2. Bundesliga dran.

Vor 28.907 Zuschauern ging der FCK mit einem Doppelpack von Robert Glatzel (19./27.) in Führung. Fünf Minuten später sorgte Manuel Konrad (32.) für den Anschlusstreffer. Der zuvor im Strafraum geklammerte Stefan Kutschke (45.+2/77.) - der als Leihgabe des FCN in Elbflorenz auf Torejagd geht - glich mit dem ersten Saison-Elfmeter aus und drehte das Spiel. Doch der Ex-Fürther Kacper Przybylko (87.) schaffte noch den Ausgleich.

dpa