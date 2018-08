St. Pauli springt an die Spitze - Paderborn feiert ersten Sieg

HAMBURG - Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ist der FC St. Pauli am Freitagabend zumindest vorübergehend an die Spitze der 2. Bundesliga gesprungen. Gegen den SV Darmstadt gewann der Kiez-Klub mit 2:0. Zuvor durfte auch Aufsteiger Paderborn den ersten Saisonsieg feiern.

Zumindest ein Teil von Hamburg hat Spaß an der 2. Liga: Der FC St. Pauli steht nach einem 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt an der Tabellenspitze - zumindest vorübergehend. © Axel Heimken/dpa



FC St. Pauli - Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Fünf Tage nach dem 2:1-Auftakterfolg beim 1. FC Magdeburg gelang den Hanseaten am Freitagabend ein verdientes 2:0 (0:0) gegen Darmstadt 98. Vor 29.140 Besuchern im – anders als angekündigt – doch nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Richard Neudecker (52. Minute) und Christopher Buchtmann (85.) für die Kiezkicker, denen der erste Sieg über die Darmstädter seit dem 15. Juli 1992 gelang. Damit übernahmen die Hanseaten zumindest vorübergehend Platz eins.

Beide Teams lieferten sich von Beginn ein intensives Match. Johannes Flum (17.) für die Hausherren und Aytac Sulu (28.) für die Gäste hatten erstklassige Möglichkeiten. Nach der Pause übernahm St. Pauli immer mehr das Kommando. Neudecker per Kopf nach starker Vorarbeit von Mats Möller Daehli und Buchtmann per Abstauber nach Neudeckers Vorlage sorgten dann für die Entscheidung und Jubel im Stadion.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 2:0 (1:0)

Der SC Paderborn hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga geholt. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0). Am zweiten Saisonspieltag waren Klaus Gjasula (31. Minute) in seinem ersten Zweitliga-Einsatz und Philipp Klement (61.) für die Ostwestfalen erfolgreich.

Vor 9458 Zuschauern in Paderborn waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Der Aufsteiger überzeugte im Spielaufbau mit guten Kombinationen und erarbeitete sich die besseren Torchancen. Nachdem Klement (27.) mit einem Flachschuss scheiterte, verwertete Gjasula einen Eckball per Kopf zur Führung der Paderborner.

