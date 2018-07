Der 1. FC Nürnberg hat sich nach dem schwachen Testspielauftritt gegen den Halleschen FC stark verbessert präsentiert. Am Mittwochabend gewann der Bundesligist gegen eine Regionalligauswahl in Crailsheim mit 4:0 (4:0). Zum überragenden Akteur avancierte Törles Knöll, der drei Treffer erzielte.

Tore schießen leicht gemacht, so lautete das Motto am dritten Tag im Trainingslager in Haus in Ennstal. Die SpVgg Greuther Fürth ballert sich so langsam warm für die anstehenden Zweitliga-Saison - erneut liefern wir die besten Bilder aus der Steiermark.