Stark, Mädels! Die Biathlon-Staffel gestaltet's souverän

Nachlader, na und? Deutschlands Skijägerinnen sind in Top-Form - vor 53 Minuten

HOCHFILZEN - Angeführt von Schlussläuferin Laura Dahlmeier haben die deutschen Biathletinnen das erste Staffelrennen des Olympia-Winters gewonnen.

Hinter dicken Bäumen kommen dicke Erfolge: Vanessa Hinz und Deutschlands Biathlon-Staffel glückte in diesem Olympia-Winter ein erster. © AFP



Beim Weltcup in Hochfilzen feierte das Weltmeister-Quartett mit Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Dahlmeier saisonübergreifend den sechsten Sieg in Serie und unterstrich die Ambitionen auf die Goldmedaille bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang.

Deutschland siegte am Sonntag nach den 4x6 Kilometern trotz neun Nachladern mit 44,9 Sekunden Vorsprung vor Olympiasieger Ukraine und Frankreich. Hinz startete stark und übergab nach nur einem Nachlader in Führung liegend an Hildebrand. Die 30-Jährige benötigte bei schwierigen Windverhältnissen anschließend allerdings vier Extrapatronen und fiel auf Rang vier zurück. Hammerschmidt brachte die Mannschaft am Ort ihres WM-Triumphs vor zehn Monaten nach nur zwei Fehlschüssen zurück an die Spitze. Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier benötigte nur zwei zusätzliche Schüsse und machte den Erfolg souverän perfekt.

Für Dahlmeier war es nach ihrer Erkältungs-Pause zum Auftakt in der Vorwoche in Östersund erst das dritte Rennen in dieser Saison. Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen hatte in Sprint und Verfolgung in Österreich die Plätze 16 und zehn belegt und damit die halbe Olympia-Norm erfüllt. In Hochfilzen hatte Dahlmeier im Februar fünfmal Gold und einmal Silber bei der WM gewonnen.

Die Männerstaffel mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp hatte zuvor hinter Norwegen Rang zwei belegt.

dpa