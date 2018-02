Sieben Sportarten und 15 Disziplinen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 an. Die 110 Sportler aus der Bundesrepublik haben also jede Menge Chancen, auf dem Treppchen zu landen. Hier finden Sie alle deutschen Medaillengewinner!

Für Nürnbergs Nicht-Olympia-Helden, die Daheimgebliebenen also, ging es am Freitag am Kurt-Leucht-Weg darum, die Pause in Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse erfolgreich zu nutzen. Die Wilson-Schützlinge lösten diese Aufgabe gegen den tschechischen Renommierklub Sparta Prag auf eigenem Eis stark. Die Bilder!