Starker Schlussspurt: Nowitzki macht's gegen Miami

96:89! Die Mavs des Super-Franken bleiben gut drauf - vor 1 Stunde

DALLAS - Weiter so! Die Dallas Mavericks um Frankens Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben durch ein 96:89 gegen die Miami Heat den Rückstand auf die Playoff-Plätze verkürzt.

Mein Ball! Dirk Nowitzki behielt mit seinen Mavs gegen die Miami Heat die Oberhand. © dpa



Dank eines 12:0-Laufs am Ende der Partie haben die Texaner in der NBA nur noch zwei Siege Rückstand auf Playoff-Platz acht. Der Würzburger Nowitzki kam in 26 Minuten auf acht Punkte und zwölf Rebounds. Top-Scorer war Seth Curry mit 29 Zählern.

Ein starker Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks zu einem 114:98 (51:47) bei den Boston Celtics geführt. Der Braunschweiger erzielte 21 Punkte und war damit bester Schütze der Hawks. Atlanta rangiert weiter auf Rang fünf im Osten.

