Start mit einem Spitzenspiel

Brucks Keglerinnen wollen in der 2. Bundesliga wieder vorn angreifen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am kommenden Sonntag beginnt für die Frauen des FSV Erlangen-Bruck die neue Saison in der 2. Bundesliga. Nach dem knapp verpassten Erstligaaufstieg möchte man in der neuen Saison natürlich wieder im vorderen Teil der Tabelle dabei sein.

Der Beinahe-Aufstieg ist abgehakt, jetzt will das unverändert gebliebene Brucker Team mit (von vorne links nach hinten rechts) Petra Hummel, Rike Heym, Petra Wirth, Sandra Brunner, Gitta Heym, Birgit Islinger, Melanie Steiner und Stefanie Blaß neu angreifen. © privat



Zu was es am Ende reicht, sei in dieser sehr ausgeglichenen zweiten Liga nur schwer zu sagen, tut man sich beim FSV Bruck mit einer Saisonprognose schwer. Der Kader hat sich im Vergleich zur letzten Saison jedenfalls nicht verändert.

Insgesamt vier Vorbereitungsspiele haben die Bruckerinnen absolviert. Dabei gab es Siege gegen den Bayernligisten Weiherhof, den Regionalligisten Eschenbach und gegen den Süd-Zweitligisten Walhalla Regensburg.

Nur im letzten Spiel musste man sich vereinsintern der zweiten Männermannschaft des FSV geschlagen geben. Aber auch dabei machte man eine sehr gute Figur und erreichte wieder gute Ergebnisse.

Am Sonntag kommt nun mit dem SV Pöllwitz gleich eine große Nummer nach Erlangen zum Saisonauftakt. Die Thüringerinnen wurden in der letzten Saison nur knapp hinter den Bruckerinnen Tabellendritter.

Das Spiel beginnt am Sonntag um 13 Uhr auf den Brucker Bahnen.

en