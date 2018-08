Startschuss: FC Bayern verkauft Hoeneß-Würste aus Nürnberg

Bayern-Präsident gründete Fabrik 1985 am Hafen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Diese Nachricht dürfte vor allem Uli Hoeneß freuen. Zum Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison werden erstmals in der Münchner Arena Würstchen aus der Nürnberger HoWe-Fabrik verkauft.

Uli Hoeneß verkaufte Nürnberger Rostbratwürste für einen guten Zweck. © Hagen Gerullis



Uli Hoeneß verkaufte Nürnberger Rostbratwürste für einen guten Zweck. Foto: Hagen Gerullis



Ab Freitagabend geht es in der Fußball-Bundesliga wieder heiß her. Um 20.30 Uhr bestreiten der FC Bayern und die TSG Hoffenheim das Eröffnungsspiel der 56. Saison. (20.30 Uhr/ZDF, Eurosport Player, Liveticker auf nordbayern.de).

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger Bratwurst: Ein Original wird 700 Das beliebteste Grillgut der Nürnberger sind Bratwürste. Als "Tag der Bratwurst" erinnert heuer der 13. September daran. Bereits im Mittelalter entstand der Beruf des Metzgers und diese wetteiferten darum, wer die beste Bratwurst herstellen konnte. Vor rund 700 Jahren wurde die Bratwurst erstmals urkundlich erwähnt. Mehr interessante Informationen rund um die Bratwurst gibt es in der folgenden Bildergalerie.



Für Uli Hoeneß dürfte die Auftaktpartie in der Münchner Arena in diesem Jahr auch ein kulinarisches Highlight werden. Denn erstmals werden laut Bild

Würste aus der Nürnberger Hoeneß-Fabrik an den Ständen in der Allianz-Arena verkauft. Eine absolute Premiere, schließlich hatte der Bayern-Präsident noch im vergangenen Jahr eine Belieferung von HoWe ausgeschlossen.

Bilderstrecke zum Thema Uli Hoeneß: Bayern-Boss, Club-Freund und Steuer-Sünder Spieler, Manager, Präsident - ohne Uli Hoeneß ist der FC Bayern München praktisch undenkbar. Auch, wenn er durch Steueraffäre etwas von seinem Glanz verlor. Doch auch zu Nürnberg hat Hoeneß eine ganz besondere Beziehung. Seine Ausnahme-Karriere in Bildern.



"Solange die HoWe mir und meiner Frau gehört hat, habe ich eine regelmäßige Belieferung des Caterers unseres Stadions mit unseren Produkten abgelehnt. Seit vier Jahren gehört die Wurstfabrik allerdings meinen Kindern. Und wenn ein Unternehmen wie Do & Co, das heute Partner der Allianz Arena Stadion GmbH ist, nach einer Blind-Verkostung unbedingt bei meinem Sohn bestellen möchte, dann kann ich meinem Sohn nicht vorschreiben, an wen er seine Würste verkauft. Im Übrigen freut es mich sehr, dass HoWe-Würste bei einer Blind-Verkostung so gut abgeschnitten haben", erklärte der Bayern-Präsident seine Entscheidung gegenüber der Bild. Nach jener Verkostung hat der Stadion-Caterer Do & Co übrigens die weiße Bratwurst und Currywurst bei HoWe bestellt.

Uli Hoeneß gründete die Wurstfabrik am Nürnberger Hafen 1985. Vor vier Jahren übergab der Bayern-Präsident die Verantwortung an seine beiden Kinder Sabine und Florian.

Bilderstrecke zum Thema Wer landet wo? Der große Bundesliga-Check 2018/2019 Die Bayern sind der klare Favorit auf den Meistertitel, doch ab Platz zwei wird es spannend. Kann Schalke erneut die Vizemeisterschaft an sich reißen, oder kommt es zum Comeback des BVB? Und wie schneidet der 1. FC Nürnberg ab? Nordbayern.de hat den Bundesliga-Check zu allen 18 Mannschaften in der Spielzeit 2018/2019.



fr