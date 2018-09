Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Später Glücksmoment in Bremen: Benoten Sie den FCN! Es ist eine Punkteteilung, mit welcher der Club bestimmt gut leben kann: Beim Remis in Bremen befand sich der FCN zur Pause nicht unverdient im Hintertreffen. Erst in der zweiten Hälfte entwickelte das Köllner-Kollektiv mehr Durchschlagskraft nach vorne und stellte nach einem aberkannten Treffer in der Nachspielzeit ganz regulär auf 1:1! Noten her, nun sind Sie dran!

Lauf-Wahnsinn! Über 44.000 Teilnehmer beim Berlin-Marathon Bestes Laufwetter in der deutschen Hauptstadt: Beim 45. Berlin-Marathon gingen über 44.000 Sportler auf die Strecke - am Ende stand ein Fabel-Weltrekord (Eliud Kipchoge aus Kenia gewann in 2:01:39 Stunden) und der erneute Beweis: Berlin ist und bleibt Marathon-Metropole.

Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers gegen Berlin wichtig In der Champions Hockey League waren die Thomas Sabo Ice Tigers und die Berliner Eisbären zuletzt mit unterschiedlich großem Erfolg unterwegs. In der DEL setzte es für die heutigen Kurt-Leucht-Weg-Kontrahenten eine Auftaktniederlage, wobei Nürnberg zumindest einen Punkt in Schwenningen ergattern konnte. Was beim Aufeinandertreffen des Gaudet-Teams mit dem Vizemeister zu beachten ist, erläutert NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.