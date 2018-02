Statt "Grid Girls": Formel 1 setzt künftig auf Kinder

Erster Einsatz am 25. März in Melbourne - Gesellschaftlicher Wandel als Grund - vor 6 Stunden

LEIPZIG - Die Formel 1 setzt nach dem Ende der Grid Girls in der Startaufstellung künftig auf Grid Kids. Das Alter der Formel-1-Einlaufkinder spielt zunächst keine Rolle. Dennoch gibt es gewisse Voraussetzungen.

Für viele gehören die "Grid Girls" zur Formel 1 einfach dazu. Nun soll es die heißen Nummern-Girls nicht mehr geben. Stattdessen sollen die Kinder der jeweiligen Motorsport-Clubs zu sogenannten "Grid Kids" werden. © Uli Deck/dpa



Für viele gehören die "Grid Girls" zur Formel 1 einfach dazu. Nun soll es die heißen Nummern-Girls nicht mehr geben. Stattdessen sollen die Kinder der jeweiligen Motorsport-Clubs zu sogenannten "Grid Kids" werden. Foto: Uli Deck/dpa



Wie die Königsklasse am Montag bekannt gab, sollen die Kinder von den jeweiligen Motorsport-Clubs per Los oder aufgrund von Verdiensten ausgesucht werden und zusammen mit deren Familien "Teil von einem der exklusivsten und aufregendsten Momente eines Rennwochenendes" sein. Voraussetzung sei, dass die Kinder im Kart- oder Formelsport bereits aktiv sind. "Was für eine unvergessliche Erfahrung", sagte Formel-1- Marketingsdirektor Sean Bratches. Einen besseren Weg, die nächste Generation Formel-1-Helden zu inspirieren, gebe es nicht, meinte er.

Gesellschaftlichen Wandel als Ursache

In welchem Alter die Kinder sein werden, ließen die Formel-1- Verantwortlichen noch offen. Zum ersten Mal werden die Grid Kids am 25. März im australischen Melbourne zum Einsatz kommen. Die Nummern-Girls wird es dann nicht mehr geben. Die Formel-1-Führung, die vor gut einem Jahr das Sagen von Bernie Ecclestone übernommen hatte, begründete dies mit dem gesellschaftlichen Wandel, denen leicht bekleidete Mädchen als Grid Girls neben den Rennwagen widerspreche. Nachdem die Diskussion darüber aufgekommen war, waren bei einigen Rennen zuletzt bereits Grid Kids dabei.

dpa