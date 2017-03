Stindl und der kleine Jonas: Happy End ohne Handschlag

Gladbach-Kapitän übersieht jungen Fan bei der Begrüßung - vor 46 Minuten

HAMBURG - Der kleine Jonas war am Mittwochabend unfreiwilliger Star im Internet: Das Balltragekind im DFB-Pokal wurde von Gladbach-Kapitän Stindl beim Handschlag einfach übersehen. Die Enttäuschung währte aber nur kurz.

Es hätte der schönste Tag im jungen Leben von Jonas sein sollen. Der Fußballfan stand als Balltragekind - ja, sowas gibt es heutzutage - beim DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach mit seinen Idolen im Mittelkreis. Links von ihm Gotoku Sakai, Kapitän des HSV, rechts Lars Stindl, den momentan vielleicht besten Spieler der Fohlen.

Vermutlich zitterten Jonas' Hände vor Aufregung - mitbekommen hat Stindl davon aber nichts. Der Kapitän der Gladbacher Borussia übersah den jungen Fan beim Shakehands vor der Partie. Aus Nervosität, wie der 28-Jährige nach dem Spiel über Twitter vermeldete.

