Stöger feiert Heimdebüt - Ballert Burgi auch in Frankfurt?

Die Bayern müssen in Stuttgart ran - Gladbach gibt dem HSV das Nachsehen - vor 1 Stunde

MÖNCHENGLADBACH - Einmal Fußball noch, dann hat die Liga Pause: Die Knappen von Guido Burgstaller sind heute in Frankfurt gefordert. Am Abend strebt der neue BVB-Coach Peter Stöger vier Tage nach seinem gelungen Einstand in Mainz gegen Hoffenheim den nächsten Dreier an. Am Freitag bereits verschärften Dieter Heckings Gladbacher durch einen 3:1-Heimerfolg die HSV-Krise und arbeiteten sich in der Tabelle selbst nach vorne

+++ Hier geht's später zur Live-Konferenz +++

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:1 (1:0)

Die Hanseaten bleiben zunächst 16., sie müssten aber auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern, wenn Werder Bremen am Samstag gegen Mainz nicht verliert.

Für den achten Saisonsieg der Mannschaft vom Niederrhein sorgten der Belgier Thorgan Hazard (9. Minute) und der Brasilianer Raffael (74./79.). Das 1:1 für die Gäste hatte vor 51.409 Zuschauern im Borussia-Park der ehemalige Gladbacher André Hahn erzielt (53.).

dpa